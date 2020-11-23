Летом на Черноморском побережье Кавказа такое разнообразие соблазнов, что туристам часто не до музеев и выставок: хочется съездить к водопадам, накупаться в море, позагорать, а там и отпуск закончился. Иное дело - межсезонье. Самое время узнать Кубань с другой стороны, познакомиться с ее культурными традициями и понять, откуда она взялась.

Артефакты в огороде

Чтобы ощутить близость античной истории, походить по развалинам древних городов и погрузиться в глубину веков, не обязательно покупать тур в Грецию или Италию. Достаточно взглянуть на Краснодарский край с точки зрения историка и археолога, оглянувшись на 2,5 тысяч лет назад.

Берега Черного моря обжиты человеком давно. Об этом говорит множество артефактов на месте древних городов, основанных во время Великой греческой колонизации.

Взять Анапу. Идя к набережной в центре города, вы неизбежно окажетесь на археологическом раскопе, это - часть музея-заповедника "Горгиппия". Горгиппия была одним из крупнейших городов Боспорского царства - крупного античного государства, границы которого в период расцвета проходили по территории современного Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области. Город назывался по имени царского наместника Горгиппа, брата боспорского царя Левкона I. Жители Горгиппии занимались земледелием, выращивали виноград, продавали пшеницу, которую грекам сложно было вырастить на скальном грунте.

Ну и конечно, вино. Именно здесь были заложены традиции кубанского виноделия. Кстати, в раскопе античного города нашли две древние винодельни. Самая прославленная археологическая находка, сделанная в Анапе, - каменная гробница, открытая в 1975 году и известная как "Склеп Геракла".

Еще здесь сохранились фундаменты жилых построек, фрагменты оборонительной стены и мощеных улиц. В Анапе до сих пор сохранились мостовая, которой около 1800 лет, гончарной мастерской, в которой создавали культовые статуэтки, а также руины торговой лавки. Местные жители шутят, что даже огород невозможно вскопать, не обнаружив какой-нибудь артефакт. Чаще всего - глиняные черепки.

В том, что здешние места раньше населяли греки, можно убедиться в курортном поселке Витязево, расположенном в нескольких километрах от центра Анапы. Его называют частичкой Греции на российской земле. Многие дома в поселке построены в греческом стиле, в фамилиях жителей слышатся характерные греческие окончания. В Витязево существует уникальный греческий театр "Элефтерия" с постановками на понтийском языке. Понтийские греки появились здесь еще в XIX веке, на месте брошенной казачьей станицу Витязевской. Так и живут по сей день.

Куда? В Тмутаракань

От Анапы в сторону Азовского моря ведет отличная дорога. Минуя виноградники и винодельни, возделанные поля и небольшие станицы, примерно через час попадете на Таманский полуостров. Открытый всем ветрам, красивый обрывистый берег помнит не только первое сошествие запорожских казаков на местную землю в 18 веке, но и более глубокую старину.

Об этом расскажет музейно-археологический комплекс под открытым небом "Гермонасса - Тмутаракань", он занимает площадь в 3,6 га. А истинное городище было почти в десять раз больше!

Для обзора открыты древние улицы и остатки строений разных эпох. Чего здесь только ни встретишь: предметы казачьего быта двух последних веков, находки Татарского и Турецкого периода, самые ранние предметы материальной культуры времен Боспорского царства и начала колонизации, когда создавалась и возвышалась Гермонасса.

В отдельном павильоне - экспозиция, посвященная пребыванию в Тамани поэта Михаила Лермонтова. Городку в "Герое нашего времени" досталось весьма нелестное описание: "Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить."

Впрочем, это не мешает жителям гордиться кратким визитом поэта на Таманский полуостров и упоминанием в известной повести.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Еще одно путешествие в прошлое можно совершить, побывав в этнографическом комплексе "Атамань". Он расположен на территории некрополя городища "Гермонасса-Тмутаракань", который является памятником археологии. В настоящее время от древней Гермонассы остался совсем маленький кусочек - северная часть городища размыта морем…

Несмотря на это, Атамань - одно из любимых туристами мест. Построенная под открытым небом казачья станица хоть и не имеет постоянного населения, но все в ней устроено так, что в кипучую жизнь веришь с первого же знакомства. Беленые хаты-мазанки, площади и 48 казачьих подворий занимают площадь в 60 га. Кривые улочки, спускающиеся к Таманскому заливу на берегу Черного моря, приведут туда, где впервые увидели здешний берег запорожские казаки.

Без казачества Кубань трудно представить, оно ее основа. Драгоценные вещицы казачьего быта: фотографии, сундуки, иконы, рукописи, домашнюю утварь собирали по многочисленным станицам края, эти вещи до сих пор хранят запах старины.

В казачьих куренях Атамани, с ее торговыми площадями, палисадниками и огородами, пением петухов и скрипом гончарного колеса можно попробовать постичь азы ремесел и посетить декоративно-прикладные мастер-классы: стать на один день гончаром, кузнецом, шорником, ткачом, смастерить куклу-оберег, изготовить восковую свечу…

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

А какой дивный диалог на кубанской балачке вас ждет на обряде сватовства! В нем участвуют жители соседних станиц- настоящие кубанские казаки и казачки.

Всякий раз, бывая в Атамани, делаешь открытия: то настоящая карта 18 века, то опись имущества казака, то шутливые надписи на скамейке: с одной стороны, "Просто сижу", с другой - "Познакомлюсь". Ощущение теплой, подлинной жизни не покидает тебя - особенно если после долгой прогулки по станице зайти в харчевню и отведать кубанского борща или вареников. График фестивалей здесь плотный до глубокой осени. ⠀

Узнай на кинопленке

Краснодарский край, пожалуй, самая излюбленная кинорежиссерами съемочная площадка. Множество великолепных пейзажей, горы, море, водопады, древние руины, степи, цветущие поляны - какой только натуры, здесь не встретишь!

Вдобавок на побережье чаще всего стоит теплая погода, необходимая для процесса съемок, а исторический бэкграунд Причерноморья неизбежно дает богатую пищу сценаристам.

Неудивительно, что именно здесь снимались многие фильмы советской эпохи, от знаменитых "Кубанских казаков" до культовой "Бриллиантовой руки".

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Откуда отправляется в свой неудавшийся морской круиз Семен Горбунков и его будущий "друг" Геша Козодоев? Правильно, из Сочинского морского порта. Легендарный Леонид Гайдай, пожалуй, больше других режиссеров любил Краснодарский край. Во многих его комедиях мелькают картинки юга. В Сочи на память о съемках "Бриллиантовой руки" установлены скульптуры - Семен Горбунков с семьей, а чуть поодаль от них - Геша и Лелик. Сцена рыбалки, где Геша пытается ударить Горбункова по голове, а Лелик надевает рыбу на крючок незадачливого Семена Семеновича, снималась на скале Киселева - это уже в окрестностях Туапсе.

Помните мальчика, который идет по воде? Эта сцена снята в Новороссийске на Суджукской косе. Момент тоже сейчас увековечен в камне: Геша с палкой в руках, которую он несет, как знамя, гордо идет по водной глади рядом с самым известным городским пляжем Новороссийска. Если другую комедию Гайдая - "Кавказскую пленницу" снимали в основном в соседнем Крыму, то натуру для некоторых сцен пришлось все-таки искать в Краснодарском крае. Например, по старой горной дороге на Красную Поляну, которая идет вдоль речки Мзымты, бродил Шурик со своим осликом. Герой Александра Демьяненко завис в спальном мешке над обрывом Мзымты, потом сорвался в холодную воду и был спасен красавицей Ниной. В эпизоде, когда Нина и Шурик сидят на берегу и дрожат от холода, ассистенты поливали их из ведер ледяной водой из Мзымты.

В каких только фильмах не мелькали сочинские пляжи! Наиболее узнаваемый - романтическая комедия "Будьте моим мужем" режиссера Аллы Суриковой с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой в главных ролях. Помните: гостиницы переполнены, и мама-одиночка выдает за своего мужа постороннего мужчину - чтобы снять жилье. Снимался фильм в Сочи, в кадр попало много узнаваемых мест.

А уж сколько боевиков снято в Новороссийске, Геленджике и их окрестностях: узкие улочки, спуски к морю, песчаные карьеры имитируют то Пакистан, то Турцию, то Афганистан. При этом сценаристы не очень изощряются в названиях городков и чаще всего называют их просто Приморск.