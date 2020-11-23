Экстремальный туризм - словосочетание, содержащее солидную порцию адреналина, все чаще манит тех, кто устал от будней мегаполисов, кому хочется приключений, а не просто ленивого лежания на морском берегу, разрываемого походами в кафе или экскурсиями в музеи. Такой активный отдых - всегда вызов самому себе, ведь даже маршрут по горам с отказом от всех благ цивилизации уже становится испытанием. И в Краснодарском крае есть все условия, чтобы зарядиться бодростью и выйти за границы привычного.

Нырнуть за старинным якорем

Дайвинг все больше приобретает популярность у курортников. Точками притяжения служат специально затопленные арт-объекты, так называемые подводные музеи, которые находятся в крупных приморских городах. К примеру, на полуострове Большой Утриш недалеко от Анапы аквалангисты собрали на дне обширную экспозицию из советских печатных машинок, мотоциклов и якорей старинных судов.

Чтобы это увидеть, надо погрузиться на глубину восемь-десять метров. Место словно картинка из книжки о приключениях. Полоска галечного пляжа, синева неба, рядом на островке возвышается свечка Утришского маяка. И найти сундук, доверху набитый золотом, вполне реально. Только под руководством опытного инструктора. Дайверы советуют: новичкам лучше смотреть экспонаты в ясную погоду и при северном ветре. Тогда больше вероятности, что вода будет прозрачной.

Цены вполне умеренные, а для первого погружения опыт не нужен - с каждым "посетителем" сначала проводят инструктаж и обучение на берегу.

- Аквалангиста на плаву удерживает жилет с компенсатором: при нажатии кнопки регулятора, жилет наполняется воздухом и поднимает человека на поверхность, - рассказывает организатор подводного музея в Анапе Павел Гуревич. - Тренировка проходит по пояс в воде, турист сначала учится делать первый вдох в маске. С ребенком занимаются два инструктора и плавают на глубине не более двух метров.

Несколько лет назад экспозиция пополнилась самым тяжелым экспонатом - мраморным бюстом Ленина весом в тонну. Затем к нему присоединились Сталин, позолоченные бетонные статуи Посейдона и Кентавра. Есть тут и героиня фильма "Челюсти" - пластиковая акула в натуральную величину, с ней охотно фотографируются.

С горки да с ветерком

Зимой лучше всего наслаждаться снежными пейзажами и скоростью ветра на горнолыжных склонах. Тем более что сезон катания на трассах Красной Поляны как раз начинается в ноябре-декабре. На курорте действуют четыре независимых горнолыжных комплекса, каждый из них полноценен, имеет собственные подъемники и сопутствующую инфраструктуру.

Трассы рассчитаны на самые разные уровни подготовки: есть детские склоны, для новичков и сложные трассы "черной" категории. Для адреналиновых маньяков предлагается катание по "целине", вдали от подготовленных трасс (фрирайд) и даже хели-ски - разновидность фрирайда, с подъемом к началу спуска на вертолете. Но стоит отметить, что такие виды экстремального отдыха на слонах с разнообразным рельефом весьма небезопасны, поэтому к ним надо подходить со всей тщательностью.

Фото: Предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Среди новинок для гостей будущей зимой - расширенная зона внетрассового катания, увеличение числа фрирайд-зон, новый сноупарк и запуск канатной дороги нового поколения на южном склоне Аибга, с перепадом высот - 600 метров и протяженностью два километра.

Стоимость ски-пассов на новогодние праздники пока не определена, но предположительно в зимний сезон 2020-2021 они составят около 2,8 тысячи в день для взрослого. Кстати, уже сейчас их можно приобрести по акции раннего бронирования с внушительными скидками.

Если же лыжи и сноуборд поднадоели и хочется чего-нибудь новенького - стоит попробовать спуск по настоящей санно-бобслейной трассе, которую построили к Олимпийским играм. Сейчас этот стадион работает не только как профессиональная спортивная площадка, но и как зимний аттракцион для всех желающих. Можно прокатиться на настоящем спортивном бобе, который летит по ледяному желобу со скоростью 130 километров в час.

Перегнать Хэмилтона

Все помнят французскую киноленту "Такси" о водителе, буквально помешавшемся на скорости и подвозившем всех клиентов раньше условленного времени. Оказывается, такой адреналин, когда пейзаж за окном сливается в сплошное пятно, а сердце при этом замирает в груди, можно испытать… на настоящей гоночной трассе "Формулы-1", которую покорили Льюис Хэмилтон и другие пилоты "королевских гонок". Автопарк "Сочи Автодром" включает 27 спорткаров, так что каждый желающий здесь может прокатиться на пассажирском сидении с ветерком, а затем освоить гоночную технику и даже выжать максимум лошадиных сил из собственного автомобиля. Профессиональный инструктор покажет, как правильно пройти крутые повороты (а здесь их 18), поможет выбрать правильные точки торможения и даст несколько полезных советов. Протяженность трассы 5848 метров гости пролетают за 2,5 минуты. Кстати, финский автогонщик Валттери Боттас установил здесь своеобразный рекорд, проехав круг за 1,3 минуты со средней скоростью в 230 километров в час.

Фото: Предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

При автодроме работают школа дрифта, мотошкола, а также открыты курсы по вождению снегоходов с возможностью тестирования транспорта в горах Красной Поляны и Абхазии. Так что если есть желание использовать отпуск с пользой - вариантов множество. А после того, как все виражи успешно пройдены, можно сходить в автомузей и увидеть машину Джеймса Бонда, а также экспонаты, связанные с историей Formula 1.

Высотный аттракцион

Еще одна чисто сочинская экстремальная локация - "Sky park". Вот уж где высотные приключения туристу обеспечены с лихвой. Аттракцион расположен в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка. В числе изюминок - прогулка по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту с видами на заснеженные вершины Кавказских гор, полеты на самых высоких в мире качелях (высота плеча качелей достигает 170 метров, свободное падение - около 3 секунд), прыжок в пропасть с банджи-площадки, суперскоростной троллей. Промежуточные уровни: полет на паралелльных тросах ZipLine или метролле, прохождение альпинистского маршрута "виа феррата" или скалодрома. Найдется здесь занятие даже для подрастающих туристов. Они могут опробовать здешний веревочный парк.

Фото: Предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Штурмовать небо

Парапланерный спорт - самый доступный способ приобщиться к небу и "встать на крыло". В отличие от прыжка с парашютом, он позволяет зависнуть над землей, неспешно оглядывая окрестности с высоты птичьего полета. Свободные полеты совершают во многих уголках Краснодарского края и везде это настоящее приключение. В Анапе, Сочи, Геленджике и Тамани перед поднявшимися в небо туристами открываются панорамные виды городов с подступающей синью моря. В Красной Поляне - это величественные хребты гор, не тронутых человеком.

Для набора высоты используются только природные потоки воздуха. Специалисты советуют обучаться укрощению летательного аппарата с крылом с апреля по октябрь - в это время больше погожих дней. Помимо ознакомительных и учебных полетов, в школах парапланеризма в крае организуют маршрутные полеты - в этом случае пилот и пассажир стартуют в одной точке, а завершают путешествие на значительном удалении, где их ожидает машина поддержки.

Фото: Предоставлено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

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