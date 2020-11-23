Нырнуть за старинным якорем
Дайвинг все больше приобретает популярность у курортников. Точками притяжения служат специально затопленные арт-объекты, так называемые подводные музеи, которые находятся в крупных приморских городах. К примеру, на полуострове Большой Утриш недалеко от Анапы аквалангисты собрали на дне обширную экспозицию из советских печатных машинок, мотоциклов и якорей старинных судов.
Чтобы это увидеть, надо погрузиться на глубину восемь-десять метров. Место словно картинка из книжки о приключениях. Полоска галечного пляжа, синева неба, рядом на островке возвышается свечка Утришского маяка. И найти сундук, доверху набитый золотом, вполне реально. Только под руководством опытного инструктора. Дайверы советуют: новичкам лучше смотреть экспонаты в ясную погоду и при северном ветре. Тогда больше вероятности, что вода будет прозрачной.
Цены вполне умеренные, а для первого погружения опыт не нужен - с каждым "посетителем" сначала проводят инструктаж и обучение на берегу.
- Аквалангиста на плаву удерживает жилет с компенсатором: при нажатии кнопки регулятора, жилет наполняется воздухом и поднимает человека на поверхность, - рассказывает организатор подводного музея в Анапе Павел Гуревич. - Тренировка проходит по пояс в воде, турист сначала учится делать первый вдох в маске. С ребенком занимаются два инструктора и плавают на глубине не более двух метров.
Несколько лет назад экспозиция пополнилась самым тяжелым экспонатом - мраморным бюстом Ленина весом в тонну. Затем к нему присоединились Сталин, позолоченные бетонные статуи Посейдона и Кентавра. Есть тут и героиня фильма "Челюсти" - пластиковая акула в натуральную величину, с ней охотно фотографируются.
С горки да с ветерком
Зимой лучше всего наслаждаться снежными пейзажами и скоростью ветра на горнолыжных склонах. Тем более что сезон катания на трассах Красной Поляны как раз начинается в ноябре-декабре. На курорте действуют четыре независимых горнолыжных комплекса, каждый из них полноценен, имеет собственные подъемники и сопутствующую инфраструктуру.
Трассы рассчитаны на самые разные уровни подготовки: есть детские склоны, для новичков и сложные трассы "черной" категории. Для адреналиновых маньяков предлагается катание по "целине", вдали от подготовленных трасс (фрирайд) и даже хели-ски - разновидность фрирайда, с подъемом к началу спуска на вертолете. Но стоит отметить, что такие виды экстремального отдыха на слонах с разнообразным рельефом весьма небезопасны, поэтому к ним надо подходить со всей тщательностью.
Среди новинок для гостей будущей зимой - расширенная зона внетрассового катания, увеличение числа фрирайд-зон, новый сноупарк и запуск канатной дороги нового поколения на южном склоне Аибга, с перепадом высот - 600 метров и протяженностью два километра.
Стоимость ски-пассов на новогодние праздники пока не определена, но предположительно в зимний сезон 2020-2021 они составят около 2,8 тысячи в день для взрослого. Кстати, уже сейчас их можно приобрести по акции раннего бронирования с внушительными скидками.
Если же лыжи и сноуборд поднадоели и хочется чего-нибудь новенького - стоит попробовать спуск по настоящей санно-бобслейной трассе, которую построили к Олимпийским играм. Сейчас этот стадион работает не только как профессиональная спортивная площадка, но и как зимний аттракцион для всех желающих. Можно прокатиться на настоящем спортивном бобе, который летит по ледяному желобу со скоростью 130 километров в час.
Перегнать Хэмилтона
Все помнят французскую киноленту "Такси" о водителе, буквально помешавшемся на скорости и подвозившем всех клиентов раньше условленного времени. Оказывается, такой адреналин, когда пейзаж за окном сливается в сплошное пятно, а сердце при этом замирает в груди, можно испытать… на настоящей гоночной трассе "Формулы-1", которую покорили Льюис Хэмилтон и другие пилоты "королевских гонок". Автопарк "Сочи Автодром" включает 27 спорткаров, так что каждый желающий здесь может прокатиться на пассажирском сидении с ветерком, а затем освоить гоночную технику и даже выжать максимум лошадиных сил из собственного автомобиля. Профессиональный инструктор покажет, как правильно пройти крутые повороты (а здесь их 18), поможет выбрать правильные точки торможения и даст несколько полезных советов. Протяженность трассы 5848 метров гости пролетают за 2,5 минуты. Кстати, финский автогонщик Валттери Боттас установил здесь своеобразный рекорд, проехав круг за 1,3 минуты со средней скоростью в 230 километров в час.
При автодроме работают школа дрифта, мотошкола, а также открыты курсы по вождению снегоходов с возможностью тестирования транспорта в горах Красной Поляны и Абхазии. Так что если есть желание использовать отпуск с пользой - вариантов множество. А после того, как все виражи успешно пройдены, можно сходить в автомузей и увидеть машину Джеймса Бонда, а также экспонаты, связанные с историей Formula 1.
Высотный аттракцион
Еще одна чисто сочинская экстремальная локация - "Sky park". Вот уж где высотные приключения туристу обеспечены с лихвой. Аттракцион расположен в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка. В числе изюминок - прогулка по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту с видами на заснеженные вершины Кавказских гор, полеты на самых высоких в мире качелях (высота плеча качелей достигает 170 метров, свободное падение - около 3 секунд), прыжок в пропасть с банджи-площадки, суперскоростной троллей. Промежуточные уровни: полет на паралелльных тросах ZipLine или метролле, прохождение альпинистского маршрута "виа феррата" или скалодрома. Найдется здесь занятие даже для подрастающих туристов. Они могут опробовать здешний веревочный парк.
Штурмовать небо
Парапланерный спорт - самый доступный способ приобщиться к небу и "встать на крыло". В отличие от прыжка с парашютом, он позволяет зависнуть над землей, неспешно оглядывая окрестности с высоты птичьего полета. Свободные полеты совершают во многих уголках Краснодарского края и везде это настоящее приключение. В Анапе, Сочи, Геленджике и Тамани перед поднявшимися в небо туристами открываются панорамные виды городов с подступающей синью моря. В Красной Поляне - это величественные хребты гор, не тронутых человеком.
Для набора высоты используются только природные потоки воздуха. Специалисты советуют обучаться укрощению летательного аппарата с крылом с апреля по октябрь - в это время больше погожих дней. Помимо ознакомительных и учебных полетов, в школах парапланеризма в крае организуют маршрутные полеты - в этом случае пилот и пассажир стартуют в одной точке, а завершают путешествие на значительном удалении, где их ожидает машина поддержки.
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