Какой оздоровительный отдых доступен в санаториях Краснодарского края

Чтобы поддерживать баланс между здоровым телом и духом, врачи рекомендуют хотя бы раз в год посещать хороший санаторий. Совет отличный, только вот не на всякий кошелек, возразят многие туристы и будут правы. И все же выход есть. В Краснодарском крае не первый год действует программа "Южная здравница", помогающая сделать качественный оздоровительный отдых доступным всем жителям.

Скидки – до 45 процентов

Программа разработана министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Участвует в ней 38 санаториев и пансионатов с лечением, расположенных в двенадцати районах - от Горячего Ключа до Анапы и Сочи. Организации предоставляют оздоровительные услуги круглый год и готовы сделать скидки на отдых в низкий сезон, причем размер экономии составляет от 5 до 45 процентов стоимости путевки.

В этом году программа стартовала с 15 октября и продлится до 1 мая 2021 года. Поэтому отпуск надо планировать именно в межсезонье и зиму. В это время на побережье устанавливается комфортная погода, без зноя и духоты - во многих местах температура держится выше +10 градусов. Пляжи тихи, а воздух насыщен йодом и минералами. Отголоски уходящей осени сосредоточены на рыночных прилавках в виде сладко-медовой хурмы, душистых мандаринов, терпких яблок. В феврале-марте начинают распускаться первые цветы. А искупаться можно в любом санаторном бассейне с морской водой.

Существенно сэкономить получится и благодаря новой программе туристического кешбэка, второй этап которой продлится до пятого декабря. В ее рамках отдыхающие могут приобрести туры длительностью от двух суток и вернуть до 20 процентов стоимости.

Минимальный тур с пользой

В рамках программы "Южная здравница" можно приобрести комплексные оздоровительные туры длительностью от двух-трех дней, до двух и трех недель. Все они имеют свои особенности. Так, минимальный комплекс носит общий оздоровительный характер с упором на спа-процедуры и подойдет гостям, желающим в сжатые сроки восстановить силы. Недельный тур рассчитан на качественный отдых с разносторонним медицинским обслуживанием, а в двух- и трехнедельные путевки включено большое количество лечебных процедур.

Краснодарские санатории предлагают более 500 программ лечения и профилактики, охватывая практически весь спектр известных современной медицине заболеваний. В программу включены процедуры по самым различным направлениям - опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологии, сердечнососудистой системы, органов пищеварения и, конечно же, дыхания. Инновационные методики сочетаются с альтернативными рецептами оздоровления, базирующимися на таких природных источниках, как термальная вода или целебная грязь.

Курорт в центре города

Большинство санаториев Кубани расположено на морском побережье либо в горах. Однако даже в краевой столице можно запросто возвратить физические силы, подточенные сыростью надвигающейся зимы. История бальнеологии в регионе началась с поиска полезных ископаемых. Основной целью была нефть, однако, когда в 1973 году на глубине 1000 метров обнаружили месторождение питьевой минеральной воды, а в нижних пластах земли - горячие йодо-бромные источники, власти поняли всю полезность находки. В городе построили настоящий бальнео-дворец - здание в модном тогда стиле индустриального модерна площадью более 6 тысяч квадратных метров. Это единственный проект из существовавших шести в СССР, который сохранился и успешно действует до сих пор.

Минеральная йодо-бромная вода успешно применяется в лечении многих хронических недугов, в том числе гинекологических и урологических проблем, органов дыхания, пищеварения, кожных заболеваний. Среди методик не только традиционные ванны, но и душ Шарко, грязевые аппликации, подводный массаж.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

А вот укрепить иммунитет и одновременно отвлечься от повседневности, соприкоснувшись с природой, можно в расположенном в 60 километрах от краевого центра курорте Горячий Ключ. Город славится своими минеральными водами. И обладает всеми условиями для снятия стресса - отсутствие промышленных предприятий, протяженная аллея тысячи сосен, ведущая к питьевой галерее со скважинами местных источников (пить воду можно бесплатно и без всяких ограничений), целебный парк с реликтовыми деревьями. Продолжив прогулку, выходишь на мост, соединяющий берега реки Псекупс. Отсюда открывается вид на главную достопримечательность города - скалистый утес Петушок с зубчатым антрацитовым гребнем. В этой части город совсем исчезает, отступая перед лесом, так что через несколько шагов оказываешься в дикой природе…

Инновация в горах

Долина реки Большой Лабы, расположенная в Лабинском районе, известна источниками высокоминерализованной и термальной лечебной воды, а также уникальным санаторно-курортным комплексом. Вода Лабинского месторождения содержит значительное количество щелочных металлов: калия, натрия, магния и кальция, а также металлоидов: брома, фтора, йода, фосфора и мышьяка. Все они находятся в ионном состоянии, то есть могут перемещаться в организме по мере необходимости. Вот почему минеральные ванны здесь один из популярных методов оздоровления, и отдыхающие очень быстро получают положительный эффект при различных заболеваниях.

Врачи санаториев ведут научные исследования лечебных факторов и механизмов их воздействия на человека при различных расстройствах.

Омолаживающая грязь и терренкуры

Целебные грязи Ейского района делают его одним из лучших грязевых курортов на Азовском море. Здесь открыты два месторождения лечебных отложений - Бейсугское и Плес Глубокий (Ханское озеро). По своим свойствам и качеству местные пелоиды не уступают грязям Саккского и Мойнакского озер в Крыму, Тамбуканского озера на Кавказских Минеральных Водах. А применение ее очень широко.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Большие запасы сероводородных грязей сосредоточены в окрестных лиманах и озерах Анапы (свыше пяти миллионов тонн) - единственных в России. Также на курорте находится большое количество грязевых вулканов. В основном это действующие "сопла": из сравнительно небольших жерл на поверхность изливается насыщенная газами пульпа - смесь горных пород и воды. Вначале применяли грязи небольшого озера Чембурка, находящегося практически в самом городе. Затем были открыты внушительные источники более качественных сероводородных грязей в Витязевском и Кизилташском лиманах, озере Соленом. Они были подхвачены анапскими здравницами для борьбы со многими хроническими заболеваниями, в том числе болезнями кожи и опорно-двигательного аппарата. Исследования показали, что лечебная грязь обладает выраженным противовоспалительным, рассасывающим и обезболивающим действиями, оказывает благоприятное влияние на белковый, углеводный и водный обмен.

Также в Анапе рекомендуют ходьбу (в т. ч. лечебную). Терренкур в Анапе тянется вдоль всего Пионерского проспекта - это более десяти километров пешеходной дорожки, оканчивающейся почти у другого курортного поселка - Витязево, с которым соседствуют международный аэропорт и железнодорожный вокзал. Вдоль дорожки через определенные участки установлены шары с указанием расстояния, а еще здесь возвышается свыше четырех тысяч сосен. Кстати, "тропы здоровья" оборудованы во многих черноморских городах - Геленджике, Новороссийске, Сочи.