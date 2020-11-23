Подоить козу, выпить чай с травами из самовара 19-ого века, покататься на лошади или пригубить бокал вина, налитого из дубовой бочки - все это возможно осуществить, если посетить один из ста объектов агротуризма на территории Краснодарского края. Места для сельского отдыха сосредоточены в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах. И число фермерских хозяйств, готовых открыть свои двери для показа, постоянно растет. Поэтому неудивительно, что, согласно результатам опроса туристов в социальных сетях, Кубань входит в пятерку лучших регионов России для сельского туризма.

Винные дороги

Преимуществ у агротуризма как вида отдыха предостаточно: транспортная доступность, отсутствие языкового барьера, натуральные фермерские продукты, уединенность - в отличие от толп людей на мировых курортах, невысокие цены.

Больше трети предприятий сельского туризма специализируются на эногастрономических услугах: дегустационные сеты, знакомство с аутентичными кулинарными традициями Кубани. И, конечно, винные маршруты. На юге России этот формат отдыха актуален всегда, вне зависимости от сезона. И если раньше винодельни Краснодарского края были обособленными и не стремились делиться секретами производства, то сейчас крупные заводы открывают перед путешественниками двери цехов розлива, хранилищ коньячных дистилляторов, проводят экскурсии по виноградникам и знакомят с тонкостями бондарного производства (изготовление бочек).

Узнать многое о южном виноделии и отведать местные деликатесы можно в удивительно живописном курортном поселке Абрау-Дюрсо, расположенном недалеко от Новороссийска. Добраться сюда удобно поездом, автомобилем или самолетом - рядом находятся аэропорты в Анапе и Геленджике. Благодаря мягкому климату это место многие называют "Русской Ривьерой": летом средняя температура составляет примерно +26 градусов, зимой держится около 5 тепла - редко, когда воздух скован заморозками. А разлившееся в глубокой чаше среди гор пресноводное озеро Абрау является самым крупным не только в Краснодарском крае, но и на всем северо-западном Кавказе. Именно здесь началась история знаменитейшего российского виноградного завода, когда в 1870 году по указу Александра II императорский двор приобрел участок земли для государственных нужд. Идею же заняться выращиванием винограда и производством вин подсказал Бедржих Йозефович Гейдук, окружной агроном Черноморского округа. На собственные средства он заложил около 20 тысяч лоз привезенного сорта рислинг и, на удивление всех, получил богатый урожай.

У гостей есть шанс проникнуться атмосферой старинных винных тоннелей конца XIX века, которые и поныне используются для выдержки шампанского по французской технологии. С двух сторон возвышаются "стеллажи" бутылок, покрытых толстым слоем пыли - игристое в течение трех лет никто не беспокоит, давая ему возможность стать насыщеннее и лучше.

А вот в экскурсии по новороссийской винодельне Мысхако путешественники смогут не только оценить качество красных вин, но и побывать в сохранившемся до сих пор своеобразном музее - штаб-землянке Леонида Ильича Брежнева. Многие удивляются, когда после знакомства с производственными цехами вдруг попадают в землянку генсека, расположенную в подвале дореволюционного здания построенного основателем винзавода Михаилом Пенчулом.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Индекс горного сыра и чая

Сельскую жизнь в горах отличают тишина, разреженный горный воздух, неторопливость домашних хлопот. Задержаться бы в этом мерном течении времени, вспомнить вкус парного молока в деревне у бабушки… Семейная ферма "Экзархо", расположенная рядом с Сочи на высоте 450 метров над уровнем моря, сочетает все условия для такого отдыха. К услугам туристов экскурсии по агрокомплексу, в которой можно погладить и покормить белоснежных коз, конные прогулки, а также дегустация и покупка натуральных продуктов - молоко, творог, сыры, джемы и мясные деликатесы.

В ходе экскурсии по хозяйству путешественники узнают о породах лошадей и особенностях ухода за ними, а еще пообщаются с большим семейством коз, которое на ферме постоянно растет. Как отмечают владельцы подворья, городские дети, которые зачастую видят живого теленка или козленка впервые, приходят в полный восторг.

Среди коноводов есть негласная поговорка "чтобы понять характер лошади, нужно сесть в седло". И это верно. На ферме есть конный клуб, где профессиональные инструкторы обучают новичков верховой езде и манеж. А проникнувшись доверием к коню после нескольких кругов, надо отправляться на прогулку. Маршруты пролегают не только в окрестностях, но и на соседней территории Сочинского национального парка - их посещают только в сопровождении инструкторов.

Подкрепиться ароматным чаем с медом стоит на его родине - усадьбе Иуды Кошмана в селе Солох-аул. История разведения горного чая началась здесь в 1901 году. Впоследствии плантацию с могилой ее основателя и ветхим деревянным домиком объявили заповедной. Сейчас в стенах музея представлены фотографии о жизни семьи Кошмана, предметы быта (самовары, коллекция заварников, утюги), экспонаты, наглядно рассказывающие о событиях Кавказской войны, а также старые советские упаковки и коробочки Краснодарского чая. Еще один интересный объект для посещения - Мацестинская чайная фабрика. Предприятие возделывает в предгорьях Сочи более 170 гектаров чайных кустов. С ноября из города-курорта в село Измайловка под Мацестинской долиной запустили регулярный автобус. Гостям здесь всегда заварят душистый напиток, покажут процесс сбора и переработки чайного листа, а также проведут занимательные мастер-классы.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Рай для рыбака

Самые посещаемые в крае объекты аграрного туризма связаны с любимыми исстари промыслами - рыбалкой, охотой. Любителям ухи и дичи предлагают широкий спектр услуг: это и инструктаж для начинающих охотников от бывалых следопытов, и предоставление снастей для рыбной ловли, моторных лодок, домиков для проживания.

Чтобы добыть внушительный улов, не обязательно ехать далеко в поисках укромных плавней, достаточно отправиться в Динской район, находящийся в 40 километрах от Краснодара. В окрестностях есть базы отдыха с зарыбленными водоемами, вместительными беседками и мангалами, где туристы сразу же готовят свежевыловленную рыбу. На территориях имеются футбольные и волейбольные поля, а зоны отдыха построены в традиционном казачьем стиле - курень. Живности в прудах достаточно - карп, сазан, амур, карась, щука, толстолобик и другие. Для удобства гостей предусмотрен свободный паркинг.

Впрочем, аналогичные рыболовецкие базы есть в каждом районе - От Анапы до Армавира с различным спектром услуг. В одних уголках рыбную ловлю можно совместить с купанием в бассейнах, в других - с травяным чаем и баней на дровах.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Семейное подворье

В Европе туризм по уникальным частным подворьям весьма популярен, в нашей стране он лишь начинает успешно развиваться, и нацелен, прежде всего, на самостоятельных путешественников. Точками притяжения становится саманная хата либо редкие умения хозяев. Например, в станице Азовская находится подворье дяди Саши. Грядки на его участке идеально расчерчены. Еще бы, ведь владелец - почетный агроном с 20-летним стажем, пчеловод и просто очень хороший человек, отвечает на все вопросы гостей: как вырастить сад без применения химических удобрений, где купить качественные саженцы, как начать заниматься пчеловодством? Завершает познавательные курсы чашка чая с медом на хозяйской кухне.

Настоящая старинная ярмарка развернута в этнографическом парке "Добродеи" под Анапой. Гостей на подворье встречают казак с казачкой: потчуют шутками, песнями, хлебом-солью. После обмена приветствиями всех приглашают в дом - беленую светлую хатку с русской печью. На территории даже есть казачий трактир, где путешественникам подают прохладный квас и узвар, насыщенный витаминами. Летом подворья и усадьбы утопают в зелени садов, и создается впечатление, что это самое лучше время для поездки. На самом деле зима тоже таит массу сюрпризов - достаточно уединиться в домике на берегу зеркального озера и выпить с дороги горячий чай, принесенный внимательной хозяйкой, чтобы в этом убедиться…