Несмотря на то, что летний курортный сезон в Краснодарском крае официально закончился первого ноября, туристов и отдыхающих на побережье по-прежнему очень много. Причина проста: разнообразие отдыха позволяет гостям открыть юг с новой стороны. Если раньше курорты края ассоциировались только с отпуском на море, то сейчас вырос спрос на познавательный туризм, оздоровительные туры и, конечно, походы в горы.

Казачья столица

Знакомство с Кубанью стоит начать с посещения южной столицы. Из Москвы в Краснодар лучше всего добираться на самолете: два часа в кресле, и ты уже оказываешься в теплых объятиях осени - температура здесь даже в зимние месяцы нередко поднимается до +10 градусов. К тому же в нынешнем году цены на авиабилеты существенно снизились и начинаются от 1700 рублей (в одну сторону) у лоукостеров и доходят до 6,3 тысячи у других компаний.

Об архитектурном облике Краснодара спорят часто: одни считают, что стили в нем хаотично перемешаны, другие с детства привязаны к уютным дворикам старых домов. Но в любом случае к кубанской столице стоит приглядеться внимательнее и хотя бы прогуляться с гидом по главной улице Красной, которая в выходные дни превращается в местный Арбат. Кстати, благодаря теплому климату пешие экскурсии по городу доступны круглый год.

Прогулка по Красной чаще всего завершается в сквере, где стоит памятник Екатерине II. Большую часть своей истории город назывался в ее честь - Екатеринодар. В конце XVIII века императрица подарила казакам за верную службу и участие в русско-турецких войнах земли вдоль реки Кубани.

Любопытно, что проект этого памятника разработал знаменитый художник и скульптор Михаил Микешин еще в 1895 году и возводился он в течение 11 лет. Правда, простоял монумент недолго - до прихода к власти большевиков. И только в начале нашего века был восстановлен талантливым скульптором, членом Союза художников России Александром Аполлоновым, который привлек к своей работе архивные документы и чертежи, снимки бронзовой модели памятника. У ног императрицы расположился Потемкин (именно он уговорил Екатерину переселить казаков на Кубань), а также три первых кошевых атамана Черноморского казачьего войска: Антон Головатый, Сидор Белый и Захарий Чапега. За ее спиной сидит слепой певец-кобзарь с мальчишкой-поводырем, рядом на мраморной табличке перечислены победы, одержанные Российской империей при участии кубанских казаков.

Фото: Владимир Аносов

Но дореволюционный город лишь один из пластов времени. Например, краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко недавно запустил серию пешеходных маршрутов по театральным площадкам, святым местам и советской застройке Краснодара.

Особое место в списке достопримечательностей города занимает стадион "Краснодар" с уникальным архитектурно-ландшафтным парком. Строительство новой арены велось более трех лет. Во время чемпионата мира-2018 в России территория академии футбольного клуба и стадиона служила местом базирования сборной команды Испании. …Что ж, придя в спортивный Колизей, нужно обязательно увидеть "быков" на домашнем поле - билеты на матчи и встречи высшей лиги всегда можно приобрести на официальном сайте клуба.

Примыкающий к стадиону парк "Краснодар" признан лучшим на двух континентах. В прошлом году члены жюри премии International Large Urban Parks Awards назвали его лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Территория парка состоит из 30 различных зон, среди которых летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад с сухим и мокрым водоемом, фонтан-каток, скалодром. Архитекторы спроектировали общественное пространство таким образом, чтобы в каждом уголке можно было увидеть южный средиземноморский пейзаж.

Фото: Владимир Аносов

Красота гор

Сочи и Красная Поляна в преддверии зимнего сезона встречают гостей с особенным настроением: с одной стороны есть возможность взглянуть на живописные ущелья и присыпанные первым снегом гребни гор, а с другой - погулять по "зимнему" пляжу с новыми скамейками и беседками.

Начинать знакомство с горами лучше с коротких походов. Например, курорт "Роза Хутор" предлагает гостям скомбинировать катание на канатной дороге и пеший маршрут с гидом на "Юрьев Хутор". Это не название поселка, а высокогорный цирк со снежниками, не исчезающими даже летом.

- Пешая часть маршрута берет начало на высоте 1350 метров и пролегает вдоль северного склона хребта Аибга, - рассказывает гид-инструктор Кирилл Савчук. - Отсюда открывается захватывающий вид на вершины Главного Кавказского хребта. Поход несложный, но с постоянным набором высоты, поэтому обязательно нужна удобная обувь на крепкой подошве, питьевая вода и средства защиты от солнца. Отрадно, что среди туристов все больше тех, кто хочет пройти путь ногами, а не просто сделать фото со смотровых площадок, перемещаясь исключительно в кабине канатки. Кроме того, только так можно увидеть животных. К примеру, в урочище Юрьев Хутор более частыми гостями, чем люди, являются серны. Мы специально подкармливаем их, чтобы они держались этих мест, но при посещении нужно соблюдать осторожность, чтобы не спугнуть животных.

Путь пролегает по лыжной трассе, поэтому на склоне встречаешь снежные пушки и снегозадержатели для защиты станций канатной дороги. Прохождение маршрута занимает около четырех часов, и подходит для людей всех возрастов.

Горгиппия и Утриш

В Анапе любителям познавательного отдыха есть, где отвести душу. О богатейшей античной истории, насчитывающей свыше 2500 лет, расскажут в Анапском археологическом музее, расположенном прямо на набережной в самом центре курорта и хранящем более 25 тысяч экспонатов. Под открытым небом находится раскоп древнего города Горгиппии с жилыми кварталами, где законсервированы фундаменты домов, колодцев, остатки крепостных стен, каменные известняковые саркофаги. Самая прославленная археологическая находка, сделанная в Анапе, - каменная гробница, открытая в 1975 году и известная как "Склеп Геракла".

Еще одна туристическая Мекка - заповедник "Утриш". Неповторимый по красоте и ландшафту уголок природы занимает почти десять тысяч гектаров. Заповедник образован в 2010 году для сохранения уникальной флоры и фауны - уж слишком ощутимой оказалась антропогенная нагрузка на территорию из-за близкого соседства с центрами курортного оздоровления в Анапе и Новороссийске. С 2017 года здесь занялись инфраструктурой для экологического туризма.

Пока в заповеднике действует лишь один пеший маршрут "Савина Щель. Тропой Черепахи": туристы могут вдоволь налюбоваться вечнозелеными можжевельниками. Но в скором времени запустят экскурсии по новому маршруту "Савина щель. Партизанской тропой". Специалисты воссоздали землянку времен Великой Отечественной войны, находившуюся по рассказам старожилов в этом районе, и гости вживую смогут познакомиться с бытом партизан. Стоимость посещения составляет 300 рублей для взрослых и 150 рублей для пенсионеров и детей от семи лет.

Под Парусом Геленджика

На вопрос "Что посмотреть в Геленджике?" любой горожанин ответит: "А на набережной бывали?". Белоснежная набережная протяженностью 12 километров - гордость и визитная карточка курорта. Горный воздух здесь смешивается с ароматами морской соли. В центре большой бухты находится передний створный маяк, внешне совершенно непохожий на традиционную башню: двухэтажный особняк с красной полосой на фасаде, балконом и узорчатым флюгером указывает безопасный курс заходящим в бухту судам уже 123 года. Зайти внутрь нельзя - объект находится в ведении министерства обороны, а вот сфотографировать, пожалуйста.

Местные туроператоры предлагают гостям разнообразную экскурсионную программу - от морской прогулки на яхте до экстремальных поездок с посещением крепости "Грозовые ворота", которая была специально возведена для съемок одноименного фильма.

Есть в Геленджике примечательный природный памятник - скала Парус, стоящая между курортным хутором Джанхот и селом Прасковеевка. Огромная каменная стена высотой более 25 метров и толщиной всего немногим более метра отделена от скального массива на берегу глубоким провалом. Издалека создается ощущение, что монолит - это судно, выброшенное штормом на сушу. Утес таит множество загадок - до сих пор неясны причины его образования, происхождение сквозного отверстия на высоте 2,5 метров, которое по одной из версий пробили стрелки горной артиллерии во времена Кавказской войны. Что ж, как бы там ни было, это чудо природы обязательно стоит увидеть.

Фото: Анна Юркова

В поисках древнего города

Голая равнина, высушенная солнцем земля и тающая на горизонте линия залива - именно так в наши дни выглядит место, на котором в древности располагался один из крупнейших античных центров Северного Причерноморья. В это сложно поверить, но город Фанагория просуществовал почти 1,5 тысячи лет. Исследования полиса начались ещё в XVIII веке, но его территория все еще остаются малоизученными - прежде всего, из-за больших размеров (более 65 гектаров). Современный музей-заповедник "Фанагория" находится рядом с древним городищем на берегу Таманского залива между поселками Сенной и Приморский. Гостей ожидает несколько экскурсионных туров по археологическому памятнику длительностью от 45 до 90 минут. Экскурсанты могут посетить ее сельские усадьбы, некрополь, увидеть последние находки полевых сезонов. Так, среди экспонатов - таран боевого корабля флота царя Митридата VI Евпатора, древнейшая серебряная фибула (застежка) с изображением богини Афродиты Урании в окружении знаков Зодиака, редкие фрагменты амфор.

И конечно, попав на Таманский полуостров, будет несправедливо не заглянуть в Дом-музей Лермонтова и Таманский археологический музей с заповедником Гермонасса-Тмутаракань. Также здесь расположен известный "Выставочный комплекс Атамань", переносящий гостя на столетия назад. Здесь можно вживую увидеть подлинную обстановку казачьего быта, приняв участие в хлопотах по хозяйству: подержаться за чапиги плуга, покосить траву и помолотить цепами.