Фото: в такой комплектации АвтоВАЗ отправляет машины на Украину

Группа AvtoVAZ News опубликовала несколько фото, на которых показано, в каком виде АвтоВАЗ отправляет будущие Lada на Запорожский автозавод.

ЗАЗ собирает автомобили Lada методом крупноузловой сборки. На Украине выпускаются Lada Vesta, Xray, Largus и Granta.

Первые автомобили, выпущенные на ЗАЗе, поступили в продажу в марте 2020 года, однако даже после этого ни Запорожский автозавод, ни российская компания официально не объявляли о начале сотрудничества. Позднее информацию о поставках машинокомплектов подтвердил АвтоВАЗ.

В сентябре ЗАЗ сообщил, что проведена модернизация производства и пройден аудит Renault Group, пояснив, что завод начинает серийный выпуск автомобилей марок, входящих в Группу (в том числе и Lada) для местного рынка.

Никаких отличий по силовым агрегатам, настройкам шасси, рулевого управления модели Lada, продающиеся на Украине, от российских не имеют.