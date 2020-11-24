Когда пандемия "рассовала" всех по загородным домам, Первый канал запустил программу "На дачу!" с Наташей Барбье. И вдруг выяснилось, что это - больше, чем телепрограмма. В ней - философия новой сегодняшней жизни. "Ничего, что меня часто об этом спрашивают? Это вас не смущает?" - рассмеялась Наташа Барбье, когда мы начали беседовать для "РГ". А как же иначе? Потому что все понимают, что тема дач, которая для нашей страны была актуальна всегда, вдруг стала еще важнее, чем обычно. Многие переместились на дачи не только на летний период, но и остаются на них зимовать. А что будет дальше?

Когда работали на участке Инны Чуриковой и Глеба Панфилова, перед программой стояла задача сделать необычную подсветку для дома и сада. В итоге получился волшебный лес. Фото: Предоставлено редакцией программы "На дачу!" с Наташей Барбье

Как появилась программа про дачу? Кто ее придумал?

Наташа Барбье: Здесь нет никакой моей заслуги. До этого была программа "Идеальный ремонт", которая закончилась в прошлом году. А в этом году, в связи со всеми обстоятельствами, Первый канал запустил два проекта "На дачу!". Один шел по воскресеньям с Ларисой Гузеевой. А по субботам - со мной. Думаю, что по поводу программы решали продюсеры, в частности, креативный продюсер нашей программы Анна Маркарян. Мы просто начали работать. Еще в апреле я вела прямые эфиры с дачи, поскольку был жесткий карантин. В онлайн-формате разговаривала с дизайнерами о том, как можно дом украсить, что изменить, как сделать ремонт, что посадить на балконе. С 1 мая мы уже начали работать, что называется, "в грунте". Поначалу довольно осторожно, потому что не знали, как развивается пандемия, что будет. Мы и сейчас соблюдаем все возможные меры безопасности.

Те счастливцы, у которых оказались дачи, а их очень много в нашей стране, сами себя и выручили. И родственников взяли, и друзья объединялись на дачах. Я сама так сделала, и это был довольно неожиданный опыт. Мы с тремя подругами засели в карантин на даче. И каждый взял на себя какие-то обязанности. Кто-то готовил, кто-то мыл посуду. А на мне был весь сад-огород. Близкая тема (смеется).

Так что я рада, что мы трансформировали нашу программу той же командой и перешли на формат дач. Потому что мне все это душевно очень дорого.

Вот почему ваша программа не просто рассказывает, что можно делать на дачах, она, повторюсь, дачную философию жизни несет.

Наташа Барбье: В Инстаграме нашей программы буквально два дня назад кто-то из подписчиков написал замечательные слова, мол, у вас столько любви - к дачам, к профессии, к тому, что вы делаете, "На дачу!" хочется смотреть уже из-за этого. Мне было очень приятно это читать. Я бы сказала, что философия у нас очень позитивная. Мне действительно нравится делать что-то приятное и хорошее людям. Причем не по принципу "мы вам подарим то, что сами хотим". А сделать это так, чтобы человеку было удобно и действительно нужно.

Я на своей собственной даче бываю раз в месяц - навещаю родственников. Потому что мы все время работаем. Без выходных

Второе, и это было и в "Идеальном ремонте" - это то, что мы сами формируем свою среду обитания. Есть вещи, на которые мало можем повлиять, они бывают какие угодно - климатические, политические... Но есть что-то, что можем изменить сами: помочь человеку, посадить грядку, убрать квартиру, спасти на улице собаку или котенка. Вот эта концепция небольшого, пусть малого, но доброго дела мне близка. Если говорить о 19 веке, то мое - это теория малых дел. Теория провинциальной интеллигенции. Я же сама из провинциальной интеллигенции, из Саратова. Так что у нас программа деятельного, хорошего, помощи себе и другим, и, конечно, она не только про ремонт.

Есть у вас любимчики среди героев программы? Может быть, думаете: как хорошо мы сделали у них на даче, потом надо будет у себя это повторить.

Наташа Барбье: Надо понимать, что я не могу знать все на свете. Я - не архитектор, декоратор, дизайнер и так далее, я - журналист, ведущая, которая хорошо знает тему. Но в нашей стране есть много прекрасных, талантливых специалистов. А еще - новые технологии, материалы... Получается, что порой в процессе съемок программы я сама учусь. Например, никогда не задумывалась о том, как удобно сделать фундамент на ввинчивающихся в грунт сваях. А этим летом мы сделали таких довольно много. Теперь я загорелась - хочу, например, сделать беседку на свайном фундаменте. Или смотрю, как люди работают с деревом, думаю: "Я бы тоже так сделала". Но до самой себя у меня руки не доходят. Я на своей собственной даче бываю раз в месяц - навещаю родственников. Потому что мы все время работаем. Без выходных.

Участок дома Алисы Фрейндлих превратили в Белый сад и сделали там детскую площадку в экостиле для правнуков актрисы. Фото: Предоставлено редакцией программы "На дачу!" с Наташей Барбье

А что касается героев?

Наташа Барбье: Нам с героями везет. И они все видят, потому что мы не секретничаем, часто работаем на тех дачах, где люди продолжают жить. Мы наблюдаем за ними, они - за нами: как мы работаем - с шутками, с хорошим настроением. И, как правило, они к нам тепло относятся. Но есть герои, которых вспоминаю не только с любовью, но и с благоговением. Например, Сергея Юрского, которому мы делали дачу. Мы в этом году практически полностью переделали старенький деревенский домик для Нины Николаевны Усатовой в Петербурге. Актриса по-настоящему народная, масштабная, глубокая, необыкновенно яркий и интересный человек... Мы попали в ситуацию, когда, взявшись за переделку чего-то одного, поняли, что будем делать все. 19 окошек надо было поменять, крышу перестелить. Как Тимур и его команда - веселые человечки пришли и начали колошматить все (смеется). И вдруг пошли дожди - проливные ливни. Мы в резиновых сапогах в почву проваливались по щиколотку. Но при этом все равно это было так весело, хорошо и радостно. Я бы еще вернулась и что-нибудь ей сделала. И она нас встречала, все время кормила, чем могла: и пирожками, и бутербродами. Для Алисы Бруновны Фрейндлих мы сделали также все что можно. Она такая прелестная, хрупкая, как старинная ваза, интеллигентная, благородная...

Мой знакомый сказал про вас, мол, построили такой курятник Елене Ваенге, другие люди мечтали бы дом такой иметь.

Наташа Барбье: Скажу вам абсолютно так же (смеется). Когда мы построили этот курятник, съемочная группа подумала, что мы все хотели бы такой домик. Здесь работает простой эффект. Мы всегда обращаемся к партнерам. Зрители иногда говорят: вы бы лучше отдали деньгами. Но у нас нет денег - только работа с партнерами. Например, обращаемся к петербуржской строительной фирме и говорим, что нам надо построить курятник для Ваенги. Они соглашаются: построим, мы любим певицу Елену Ваенгу. Конечно, им хочется показать максимум, что они умеют. И они делают домик просто сказочный. Мы сами в восторге. Здесь никакого специального умысла нет. Согласитесь, было бы глупо, если бы компания, которая хорошо работает, умеет строить дома и понимает, что это показывают миллионам зрителей, не старалась, как может. Что они будут делать какую-то конурку из фанеры? Конечно, нет. В этом и есть эффект телевизионного проекта. Да, этому курятнику, скажем честно, позавидовали бы многие. И я в том числе!

Чем отличаются дачи питерские дачи и московские? Или дачи в регионах?

Наташа Барбье: Советские, российские дачи мало чем друг от друга отличаются. Это скромные домики на небольших участках. Порой необихоженные, но все равно любимые. Они, в сущности, везде похожи. Отличается почва, климат. Около Петербурга сырая почва и растут только сосны. А в Саратовской области прекрасно растут помидоры. Где-то надо поливать, а где-то, наоборот, делать дренаж почвы. Мы сейчас работаем в Сочи. Скоро выйдет программа, которую недавно там снимали. Вот там, когда видишь, как в ноябре цветет мушмула и через месяц уже созреет, понимаешь, как отличаются. А где-то в Караганде, как нам пишут, уже сугробы лежат.

Загородные дома, особняки - это не дачи, а совсем другое. Когда человек решает, что он живет только там, то вкладывает в это силы, деньги.

Пока делали дом для Нины Усатовой в стиле Русский Север, актриса кормила всю съемочную группу. Пекла пироги и готовила другие блюда. Фото: Предоставлено редакцией программы "На дачу!" с Наташей Барбье

Как-то в Германии меня пригласили на так называемую дачу. Отрезки земли без построек, в лучшем случае там есть сарай. Люди туда приезжают, возделывают там небольшой садик и уезжают. Рядом - соседний участок, ничем не отгорожен. У нас может прижиться такая форма?

Наташа Барбье: Она у нас такая и есть. Нам дали всем наделы по шесть соток в советские времена. И люди выезжали туда, что-то сажали. Я знаю, как было в провинции в советские годы. В то время это была большая подмога. Я еще когда в университете училась, помогала маме на шести сотках картошку выращивать. Это и в Европе есть, и там кому-то это помогает, потому что приятно вырастить свое и нужное для семьи. Не все богаты.

Кроме того, я знаю прекрасный психотерапевтический эффект от работы с землей. Он подходит не для всех, но для многих. Особенно во время пандемии в этом году. Если читать соцсети, то можно увидеть, с каким неожиданным наслаждением люди, от которых мы даже ждать этого не могли, пишут, что у них расцвела гортензия или они вырастили свою редиску. Какая же это редиска! Она лучше, чем любая другая редиска на свете! Вдруг оказалось, что мир сузился необыкновенно, и мы ничего не можем с этим сделать в данный момент. Горизонт планирования уменьшился. Зато мы стали по-другому на все смотреть. Мы раньше проходили мимо куста роз - ну, расцвел и расцвел. Вдруг выяснилось, что цветение этого куста роз очень важно, потому что наш взгляд изменился. Предметы укрупнились, вдруг стало интересно, что птички прилетели, как красивы осенние листья. Люди, у которых позитивный настрой, пишут не только о том, как уныло, опять закрыли театры, но и как красиво, например, покраснели листья у клена во дворе. Мы же все равно оптимистично настроены, нам нужна какая-то радость. Пусть она будет маленькой, ближе к нам. И она есть.

Меня приятно поражают наши зрители, которые радуются за тех, кому мы что-то делаем. Им нравится, что для кого-то сделали красиво и удобно. И еще они, конечно, как сами пишут, заимствуют идеи. Могут точно так же покрасить. И для многого необязательно быть большим художником или специалистом. Когда подсказываешь не очень сложные, но позитивные идеи, это тоже мне приносит радость.

В мансарде родительского дома олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Бобровой сделали спальню для мамы и папы. Фото: Предоставлено редакцией программы "На дачу!" с Наташей Барбье

Нужны ли на даче навороты: авторские предметы, что-то красивое?

Наташа Барбье: На мой вкус, необязательно. Все зависит от семейного бюджета. У кого-то дача - это дворец. Они могут себе позволить все. По большому счету, я больше бы хотела, чтобы люди на дачах радовались своей собственной жизни, а не думали о какой-то показной, презентационной деятельности. Не нужно ничем хвастать. Надо, чтобы было самим приятно и комфортно. В принципе, я никогда не против коллекционных вещей, дизайна. Но, мне кажется, что дача - не самое первое место, где это нужно демонстрировать.

Как быть с обустройством дач, если мы знаем, что в России в зимний период на них часто воруют?

Наташа Барбье: Во-первых, есть все-таки двери и замки. Во-вторых, жалюзи на окна. Можно один раз не экономить на этом, а сделать короб над окном внутри, а лучше снаружи, который изнутри полностью, наглухо закрывает окна. Сделать дом безопасным один раз, но на многие годы. Уезжая, любой хозяин дом должен закрыть, уже даже только потому, что туда могут зайти и звери, и кто угодно.

Программа "На дачу!" начала выходить в мае. Подводите ли вы для себя итоги? Какие у вас планы?

Наташа Барбье: Наблюдаю один эффект: людям эта программа нравится. Она позитивно воспринимается, хорошая, добрая. Мы бы продолжили ее, но наступила зима. Поэтому в ближайшее время мы заканчиваем проекты, доснимаем сейчас последние эпизоды. И, наверное, она в декабре должна сама собой остановиться. Потом, как мне хочется верить, весной возобновится. Тогда, когда надо будет думать о том, что делать с садом, как его возрождать после зимы, как готовиться к новому сезону. Я воспринимаю естественно, если будет перерыв на пару зимних месяцев. Но это будут решать продюсеры, исходя из своих телевизионных соображений. Все-таки зимой мы можем работать только внутри: помочь кому-то сделать печурку, камин, что-то утеплить.

Вы всегда такая ухоженная, подтянутая. У нас люди на дачах часто машут рукой на свой внешний вид. Как обустраивая свою дачу, при этом хорошо выглядеть?

Наташа Барбье: Категорически нельзя распускаться. Ни при каких обстоятельствах. Даже если совсем все плохо, надо продолжать чистить зубы. Во-первых, руки надо беречь. Для этого сейчас существует множество видов перчаток. Руки увлажнить кремом, и - в перчатках работать. И все сохранится, даже маникюр. Во-вторых, у меня очень короткая стрижка, густые волосы и мне легко хорошо выглядеть. Пользуюсь недорогими кремами, которые продаются в наших аптеках. Они спасают кожу от солнца и ветра. Стоит не забывать, что дача - это не каторга, а радость и удовольствие.