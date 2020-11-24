Режиссер Эдуард Бордуков дебютировал в большом кино фильмом "Коробка" о дворовой футбольной команде в спальном районе Москвы, и стало ясно: не спортом единым жив автор. Война за родную футбольную коробку между местными и пришлыми обернулась войной с ксенофобией и национализмом в себе и в других - спортивный фильм оказался драмой социальной. При этом Бордуков, сам мастер спорта, умеет показать спортивный накал так, что у зрителя ходят желваки. Вышел фильм захватывающий и как зрелище, и как актуальный спор.

Эти качества сохранились и во второй картине "На острие". Хотя стиль режиссера претерпел крутой разворот: если в плебейской "Коробке" действовала дворовая пацанва с окраины, то здесь в героинях - фехтовальщицы олимпийского класса, и в каждом кадре сияет неизбежный гламур. Женское фехтование не футбол, но свойственная Бордукову экспрессия "батальных" сцен и здесь не может не захватывать, нивелируя заметную прямолинейность сценария и неровность второплановых актерских работ.

Гламур возникает не только от антуража - приемы, декольте, шампанское, олимпийские стадионы, огни Бразилии, - но и от понятного желания режиссера вволю полюбоваться героинями. Он отбирает актрис ослепительно красивых, что в массовке даже работает против фильма: сначала кажется, что перед нами команда, сформированная из Барби. Характеры начинают проявляться не сразу, а к финалу сполна оценишь психологическую точность работ Светланы Ходченковой и Стаси Милославской, дебютировавшей как раз у Бордукова в "Коробке". Они играют соперниц: первая - олимпийскую чемпионку с красивой фамилией Покровская, вторая - амбициозную девчонку "из народа" с простеньким именем Кира Егорова. Первая готовится победно завершить карьеру на Олимпиаде в Рио, вторая сваливается в команду ниоткуда, поражая быстротой атак, далеко идущими планами и наглостью в обиходе.

Фильм четко делится на два акта. Первый - экспозиция, дислокация сил, обострение соперничества и рост неприязни друг к другу. "Дикая талантливая обезьянка", как зовет ее тренер Гаврилов, Кира хамит ему, товаркам по команде и главной сопернице - Покровской, она уверена, что не только полетит на Олимпиаду, но и привезет золото, отбив его у вышедшей в тираж конкурентки. Их яростные схватки на дорожке заставляют опасаться за жизнь каждой. Но перегретый котел должен взорваться, и все ее планы грозят рухнуть. И здесь зарождается вторая тема картины, которая кажется побочной, но оказывается главной и волнующей больше, чем решающий бой, исход которого нетрудно угадать. Эта тема борьбы противоположностей: спортивных амбиций - и человечности, воли к победе - и совести, самолюбий - и чувства солидарности. Она и составляет сюжет и смысл второго "акта".

Когда героини поступаются мечтой, чтобы остаться людьми, это смотреть даже интереснее, чем их поединки

Прагматичный цинизм, неизбежный спутник большого спорта, воплощает тренер Гаврилов - в этой роли, как всегда, органичен Сергей Пускепалис. Гаврилов воспитывает в пастве все ту же волю к победе, для которой нет преград в виде моральных соображений, сочувствия ближнему или неспособности подтолкнуть падающего. И надо выбирать между жаждой побеждать или желанием быть хорошим человеком. Этот нравственный выбор тем более воспален, что на кону мечта всей жизни, цель, на которую угроблены годы самоистязаний в спортзалах. Потому что большой спорт - это всегда высокие ставки, цена которым немногим меньше, чем жизнь.

И когда героини ломают себя через колено, поступаясь самым вожделенным во имя того, чтобы оставаться людьми, наблюдать этот мучительный процесс становится даже интереснее, чем дивной красоты поединки инопланетянок, да еще снятые рапидом, как в лучших образцах китайских "фильмов боевых искусств". Финт рапирой против уколов совести - кто здесь кого? Ход самосовершенствования персонажей в фильме повторяет все каноны как хорошего голливудского, так и советского кино, что делает фабулу достаточно предсказуемой, что я считаю скорее достоинством: это каноны всегда успешные. Отвечая чаяниям публики, они обеспечивают ей подобие катарсиса - в момент, когда стайка спортсменок, где каждая за себя, вдруг, повинуясь внутренней потребности, становится командой, отбросив мелочные себялюбивые мотивы. И победа на стадионном поле оборачивается победой над самими собой.

Фильм завершается кадрами реальных триумфов наших олимпийских чемпионок как документальным доказательством того, что перед нами не красивая сказка.