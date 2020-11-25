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25.11.2020 17:03
Рубрика: Легковые авто

Большие "ноздри" BMW станут доступны для старых моделей

Текст: Константин Руссов

Компания KITT Tuning из Румынии решила разработать передний обвес для старых моделей BMW в стилистике новых, то есть с гипертрофированной решёткой радиатора. Пока готов прототип для моделей 3 и 4 Series в кузове F30.

Фото: Пресс-служба BMW.
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В описании к посту в Instagram тюнеры отметили, что "мегапремьера состоится уже совсем скоро!". Однако ликование KITT Tuning пользователи не разделяют, призывая компанию "остановиться" и вопрошая буквально через каждый комментарий - "зачем?".

Недавно маркетологов баварской марки так допекла подобного рода критика, что они не сдержались и ответили одному из "комментаторов" довольно своеобразно, за что впоследствии пришлось извиняться.

#BMW