Фильмы "Петрополис", "Пищеблок", "Хрустальный" отправятся в Азию

Московские кинокомпании представят свои новые сериалы, фильмы, анимацию, а также продакшн-услуги на крупнейшем азиатском телевизионном форуме Asia TV Forum & Market Online+. В этом году мероприятие, которое традиционно проходит в Сингапуре, состоится в цифровом формате - с 1 по 4 декабря.

В форуме примут участие 22 медиакомпании, 19 из них будут работать на объединенном виртуальном стенде Made in Moscow, организованном в рамках специальной программы при поддержке Московского экспортного центра.

А 3 и 4 декабря на платформе ATF Online+ пройдут две презентации контента столичных предприятий под объединенным брендом Made in Moscow. Шоукейс, посвященный анимации, объединит девять компаний, производящих мультфильмы из Москвы, а вторая презентация сфокусируется на столичных дистрибьюторах кино- и телеконтента и сервисных компаниях. Официальным оператором Made in Moscow на Asia TV Forum & Market стала компания "Роскино".

"Московский экспортный центр организует участие столичных компаний в отраслевой выставке Asia Television Forum and Market в рамках программы "Сделано в Москве". Согласно ее условиям, Правительство Москвы финансирует до 100 процентов затрат столичных экспортеров на участие в выставках, организует для них деловые встречи с международными закупщиками, инвесторами и продюсерами, занимается продвижением коллективной экспозиции. Для нас важно максимально поддерживать развитие креативной индустрии за рубежом - в том числе в Азии. В регионе уже знакомы с контентом московских компаний, любят и смотрят российскую анимацию, но при этом азиатский рынок освоен не полностью и обладает большим потенциалом для экспортеров. Наша задача - помочь им нарастить продажи контента в азиатские страны и выстроить долгосрочные деловые отношения с местными партнерами", - отметил директор Московского экспортного центра Алексей Калачев.

Ежегодно рынок в Сингапуре собирает более 5000 участников, среди которых - более тысячи закупщиков контента из 60 стран. В этом году среди байеров - представители крупнейших мировых компаний IQIYI, WarnerMedia, HBO Asia, Netflix Singapore, The Walt Disney Company (South East Asia), Tubi, Kidoodle TV, WildBrain, Freebie TV, TeleCine, TokyoPop, IVI и многие другие.

В рамках онлайн-рынка также состоится международная конференция, где выступят мировые лидеры индустрии: генеральный директор TUBI Адам Левинсон, исполнительный вице-президент BBC Studios Джон Пенн, президент True Digital Group Майкл Грайсилс и многие другие.

Какие же российские фильмы попытаются завоевать непростого азиатского зрителя? Это, в первую очередь, триллер Валерия Фокина "Петрополис" и сериал "Пищеблок" по мотивам романа "русского Стивена Кинга" Алексея Иванова. А также психологическая драма "Хрустальный", триллер "Коса", черная романтическая комедия "Сцены супружеской жизни", документальные проекты - "Сорокин Трип" Антона Желнова - о писателе Владимире Сорокине, фильм Кирилла Серебренникова "После лета" - о судьбах прототипов героев фильма "Лето" - Виктора Цоя, Майка Науменко и других. Кроме того, документальный сериал о домашнем насилии "Хватит!", документальный фильм "Невидимая Надежда" о проблеме переработки пластикового мусора, игровой художественный сериал "Новенький" (он, кстати, уже понравился первым зрителям из Японии), сериал "Джульбарс" - о подвиге советских пограничников и служебных собак во время Великой Отечественной войны. Триллеры "Территория" и "Бег" , комедии "Любовницы" и "Нефутбол", исторические сериалы "Зулейха открывает глаза" и "Кровавая барыня"...

Что касается фильма "Княгиня Ольга", его создатели ищут партнеров для копродукции - проект находится на стадии производства. Он рассказывает о юной девушке из славянского племени, которой предстоит стать первой княгиней, правившей в Древней Руси.

Еще один будущий исторический фильм - "Амура" о сироте из Хабаровска, которая сумела выбраться из сексуального рабства в Японии и вернулась в Россию, чтобы отомстить своим похитителям.