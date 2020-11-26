Указ мэра Москвы от 26 ноября 2020 года № 114-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ):

1.1. В пунктах 2.1, 3, 4.2, 5.3 и 5.5 указа слова "29 ноября 2020 г." заменить словами "15 января 2021 г.".

1.2. Пункт 5.3 указа дополнить словами ", за исключением дополнительных образовательных программ, по итогам освоения которых требуется прохождение аттестации, реализация которых может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Такие образовательные программы могут осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







