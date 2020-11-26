Собянин заявил, что принятые меры пока позволяют избегать локдауна

Поэтому принято решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября.

В итоге мэр сегодня подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 года:

- Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.

- Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.

- Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Обращаясь к москвичам, мэр пишет:

"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник - в малом домашнем кругу".

Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся.