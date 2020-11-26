Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города

Уважаемые москвичи,

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября 2020 г. количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%.

Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением.

Поэтому мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 г.

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 г.:

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.

Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.

Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Друзья,

В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник - в малом домашнем кругу.

Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся.

Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье.

Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии.

С уважением,

Ваш мэр

C.Собянин

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина