Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

Британское издание Mirror со ссылкой на аргентинские источники опубликовало информацию о последних часах жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в среду на 61-м году жизни.

Уже утром Марадона проснулся с бледным видом и пожаловался на холод. Несмотря на неважное самочувствие, Диего Армандо смог позавтракать. После этого он вернулся в постель, где, как говорят, произнес свои последние слова: "Я плохо себя чувствую". Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после его недавней выписки из госпиталя, сразу же вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли спасти жизнь Диего Армандо: около 12 часов дня по местному времени Марадона умер от остановки сердца.