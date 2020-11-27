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27.11.2020 09:02
Рубрика: Российский автопром

Появились детальные фото салона обновленного Lada Largus

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

В интернете продолжают появляться фотографии обновлённого Lada Largus, премьера которого, по неофициальной информации, перенесена на следующий год, но автомобили продолжают собирать на конвейере АвтоВАЗа.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
На АвтоВАЗе стартовала подготовка к выпуску Lada Granta нового поколения

На этот раз группой AvtoVAZ News были опубликованы фото салона, на которых лучше, чем прежде заметны метаморфозы, произошедшие с моделью: она получила новые рулевое колесо и приборную панель с графикой в стиле Vesta и пересмотренный дизайн центральной консоли.

У последней появилась ниша под мелочёвку в верхней части над дефлекторами и место под установку двухдиновой мультимедиа. Не исключено, что мультимедиа, разработку которой анонсировал АвтоВАЗ на днях, дебютирует на обновлённом Lada Largus.

Как и предполагалось, модель обзавелась сиденьями с другим профилем и увеличенной боковой поддержкой (такие же ставят на версию Largus Quest и регулируемый подлокотник).

Ранее "РГ" публиковала фото обновлённого Lada Largus FL в минимальном камуфляже.

Линейка силовых агрегатов Lada Largus FL останется прежней: в ней войдут 87- и 106-сильный бензиновые двигатели, спаренный с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на актуальную версию Largus универсал начинается от 653 900 рублей, фургон стоит 640 900 рублей.