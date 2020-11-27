Появились детальные фото салона обновленного Lada Largus

В интернете продолжают появляться фотографии обновлённого Lada Largus, премьера которого, по неофициальной информации, перенесена на следующий год, но автомобили продолжают собирать на конвейере АвтоВАЗа.

На этот раз группой AvtoVAZ News были опубликованы фото салона, на которых лучше, чем прежде заметны метаморфозы, произошедшие с моделью: она получила новые рулевое колесо и приборную панель с графикой в стиле Vesta и пересмотренный дизайн центральной консоли.

У последней появилась ниша под мелочёвку в верхней части над дефлекторами и место под установку двухдиновой мультимедиа. Не исключено, что мультимедиа, разработку которой анонсировал АвтоВАЗ на днях, дебютирует на обновлённом Lada Largus.

Как и предполагалось, модель обзавелась сиденьями с другим профилем и увеличенной боковой поддержкой (такие же ставят на версию Largus Quest и регулируемый подлокотник).

Ранее "РГ" публиковала фото обновлённого Lada Largus FL в минимальном камуфляже.

Линейка силовых агрегатов Lada Largus FL останется прежней: в ней войдут 87- и 106-сильный бензиновые двигатели, спаренный с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на актуальную версию Largus универсал начинается от 653 900 рублей, фургон стоит 640 900 рублей.