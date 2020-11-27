В Калининград из кругосветки вернулся крупнейший парусник мира

Учебный барк Росрыболовства "Седов", который является крупнейшим учебным парусником мира, 27 ноября возвращается в порт приписки Калининград из экспедиции "Паруса мира", длившейся почти год. Как сообщила Объединенная пресс-служба Росрыболовства, парусник прибудет на причал рыбного порта. Отсюда два барка Росрыболовства - "Седов" и "Крузенштерн" - вышли в экспедицию 7 декабря 2019 года. За это время "Седов" прошел более 35 тысяч морских миль, пересек четыре океана и 13 морей, посетил 16 портов в 10 странах.

Первую часть экспедиции барк завершил во Владивостоке 3 июня. Оттуда в Калининград было решено направить парусник северным маршрутом через Мурманск. Переход судов такого класса по Северному морскому пути является уникальным и не имеет аналогов в истории.

Экипаж "Седова" успешно справился с этой исторической миссией, продемонстрировав возможности Севморпути как кратчайшей транспортной морской магистрали между Европой и Азией. Барк вышел из Владивостока 19 августа и ошвартовался в Мурманске 19 октября.

Как сообщили в пресс-службе судовладельца - Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, - во время этого перехода экипажем командовал капитан Виктор Николин - моряк с большим опытом плавания в арктических широтах. Он сменил на этом посту Евгения Ромашкина, который руководил на первом этапе плавания.

Справка "РГ"

Экспедиция "Паруса мира", крупнейшая за всю историю парусного флота Росрыболовства, была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. В ней участвовали три учебных парусника - "Седов", ""Крузенштерн" и "Паллада". За время плавания суммарно парусники прошли более 85 560 морских миль, из них 16 000 - только под парусами.

Все три парусника впервые встретились в южной Атлантике для совместного маневрирования и проведения мемориальной регаты в честь 200-летия открытия Антарктиды, а после гонки продолжили свои маршруты: "Паллада" совершила полную кругосветку, а "Крузенштерн" - трансатлантический переход. Учебную практику на судах прошли более 700 курсантов морских учебных заведений страны. На борту парусников побывали более 28 000 российских и иностранных гостей.