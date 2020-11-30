1 декабря Мальдивы запускают уникальную программу лояльности для туристов

2019 год стал знаменательным для туризма на Мальдивах: количество туристических прибытий в страну достигло рекордной цифры: 1,7 миллиона. Однако 27 марта 2020 года из-за глобальной пандемии Мальдивы были вынуждены закрыть границы. И поскольку доля туризма в ВВП составляет 23%, экономика страны в целом и туристическая отрасль особенно пострадали из-за ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Спустя почти четыре месяца после закрытия границ и приостановки выдачи туристических виз 15 июля 2020 года Мальдивы вновь открылись для зарубежных гостей, приняв все необходимые меры для обеспечения здоровья приезжающих. Министерство туризма выпустило руководство по безопасному туризму и разработало систему обеспечения безопасности и гигиены всех туристических объектов. Сейчас возобновили работу все категории объектов размещения - курорты, гостевые дома и плавучие отели открыты для гостей, но ноше¬ние в них масок обязательно.

На онлайн-церемонии, посвященной Всемирному дню туризма, министр туризма Абдулла Маусум представил эксклюзивную программу "Пограничные мили Мальдив" (Maldives Border Miles), направленную на развитие туризма на Мальдивах. "Запущенная сегодня программа повысит туристическую привлекательность страны на ключевых рынках", - заявил господин Абдулла Маусум.

"Пограничные мили Мальдив" - это программа по продвижению туризма, инициированная Иммиграционной службой и разработанная совместно с заинтересованными сторонами, представители которых также присутствовали на церемонии: министерство туризма, Корпорация по маркетингу и связям с общественностью Мальдив (MMPRC) и компанией Maldives Airports Company Limited (MACL). Программа официально запустится 1 декабря 2020 года и, как ожидается, в обозримом будущем поспособствует развитию туристического сектора Мальдивских островов.

Участники трехуровневой программы лояльности зарабатывают баллы в зависимости от количества посещений и продолжительности пребывания. Дополнительные баллы будут начислены за посещения по особым случаям. В программе три уровня; Aida (бронзовый), Anantara (серебряный) и Abaarana (золотой). Каждому из них соответствует свой набор разнообразных преимуществ, поощрений и услуг, ценность которых увеличивается по мере повышения уровня.

Выступая на церемонии, генеральный инспектор Иммиграционной службы Мальдив Мохамед Ахмед Хуссейн сказал, что Мальдивы готовы принимать туристов и предоставлять им незабываемые впечатления. "Стойка регистрации - это не то место, где туристы начинают свой отпуск. Их долгожданное путешествие начинается с приветственной улыбки иммиграционного офицера на границе, которая действительно открывает первую главу незабываемого отпуска. А теперь, когда есть программа, мы готовы приветствовать их привилегиями и предоставить им незабываемые впечатления".

После церемонии запуска программы управляющий директор Корпорации по маркетингу и связям с общественностью Мальдив Тойиб Мохамед подчеркнул важность продвижения программы среди туристов во всем мире. "Мы искренне надеемся, что эта программа поможет увеличить поток туристов из всех стран и окажет благотворное влияние на отрасль, а также привлечет еще больше гостей в будущем. Мы надеемся на успешную работу программы в самое ближайшее время".

Главный исполнительный директор и управляющий директор компании MACL Гордон Эндрю Стюарт также отметил преимущества новой программы. "Пограничные мили Мальдив" - это инновационный способ привлечь путешественников со всего мира, - сообщил он, - она непременно оживит сферу туризма, пострадавшую от коронавируса. А тем, кто уже бывал здесь, программа дает великолепную возможность вновь насладиться пребыванием на островах и получить наилучшие впечатления от путешествия".

Узнать последние новости программы в интернете можно по адресу: imuga.immigration.gov.mv/mbm

*Maldives Border Miles - трехуровневая программа лояльности для продвижения туризма