Мальдивы признаны безопасным направлением для туризма

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) отметил усилия Мальдивской республики по введению серьезных мер по охране здоровья и безопасности, восстановлению доверия среди путешественников и обеспечению скоординированного подхода к процессу перезапуска индустрии туризма. И 15 сентября нынешнего года Мальдивы были удостоены знака Safe Travels ("Безопасное путешествие"), который одобрен как WTTC, так и более чем 200 ведущими туристическими компаниями всего мира.

Фото: Национальный туристический офис Мальдив

Знак Safe Travels создан Всемирным советом по туризму и путешествиям для содействия ответственному и безопасному возобновлению туризма. Цель знака - вселить уверенность и восстановить доверие потребителей к путешествиям и туризму, а также обеспечить у путешественников соблюдение повышенных стандартов гигиены и уверенность в том, что они снова могут безопасно путешествовать.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) также одобрила создание знака "Безопасные путешествия". С момента его запуска все основные туристические направления по всему миру присоединились к первой в мире глобальной инициативе в сфере туристической безопасности и гигиены.