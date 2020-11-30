Райские острова гарантируют безопасный отдых

На наши вопросы отвечает управляющий директор Корпорации по маркетингу и PR Мальдив (MMPRC) Тойиб Мохамед.

Что делает Мальдивы безопасным туристическим направлением в свете кризиса, вызванного в этом году пандемией?

Тойиб Мохамед: С точки зрения безопасности у Мальдивской республики есть огромное преимущество - ее географическое положение, поскольку наша страна состоит из более 1190 коралловых островов, так что социальная дистанция здесь соблюдается естественным образом. Мальдивы - это туристическое направление высочайшего уровня, известное концепцией "один остров - один курорт", которая из-за COVID-19 как никогда соответствует сегодняшним туристическим запросам.

Наш приоритет - безопасность гостей, для этого мы разработали ряд мер. Все туристы, кроме детей до 1 года, прибывающие на Мальдивы, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Справка должна быть на английском языке. ПЦР-тест должен быть проведен за 96 часов до прибытия на Мальдивы, результаты теста прикладываются к "Декларации о здоровье" (Health Declaration Form), которая должна быть заполнена за 24 часа до вылета. Мы также соблюдаем все меры безопасности и гигиены в соответствии с рекомендациями ВОЗ. И постоянно работаем над обеспечением безопасности и здоровья наших гостей и туристических работников с помощью профилактических мер, измерений температуры и инспекций курортов

Хотел бы подчеркнуть, что Мальдивы получили знак Safe Travels Stamp от Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), что означает признание наших усилий по введению усиленных мер безопасности в соответствии с международными протоколами WTTC. Кроме того, международный аэропорт имени Ибрагима Насира получил от Международного совета аэропортов (ACI) аккредитацию Airport Health Accreditation за соответствие стандартам ACI согласно новым нормам в условиях пандемии. Это второй аэропорт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получивший такую аккредитацию.

Важно также отметить, что страховая компания Allied Insurance и министерство туризма специально для туристов, посещающих Мальдивы, разработали программу страхования с учетом пандемии COVID-19. Она предназначена для гостей, у которых может подтвердиться COVID-19 во время пребывания на Мальдивах. Программа Allied Inbound предлагается в двух вариантах и возмещает туристам расходы на лечение, транспортировку до медицинской клиники, проживание в изоляции и другие непредвиденные траты.

Прошлый год стал самым успешным за все время существования туристической отрасли Мальдив: зафиксировано 1,5 миллиона туристических прибытий, что почти на 15 процентов больше, чем в 2018-м. Кроме того, правительство ставит целью к 2023 году достичь 2,5 миллионов туристических прибытий. Каковы ваши стратегии в достижении этой цели?

Тойиб Мохамед: Разумеется, из-за нынешнего глобального кризиса в сфере здравоохранения мы сталкиваемся с серьезными вызовами. Мы встречали 2020 с большими надеждами, но, к несчастью, пандемия приостановила туристические потоки по всему миру, и это в том числе сказалось и на индустрии гостеприимства Мальдив. Однако мы быстро отреагировали и сместили фокус на более активное присутствие в онлайне, а также удвоили усилия по продвижению Мальдив как уникального туристического направления.

Конечно же, в таком сложном положении оказались не только мы, поскольку пандемия одинаково повлияла на весь мир, и мы очень рады тому, что Мальдивы были и остаются популярным местом для отдыха. Во время режима изоляции мы почувствовали это еще больше, так как в интернете и соцсетях люди чаще всего искали в качестве туристического направления Мальдивы. Мы очень гордимся этим, но нам пришлось много работать после открытия границ 15 июля, чтобы туристы вновь открыли для себя солнечную сторону жизни - с нами, на Мальдивах. Мы еще активнее стали использовать традиционные рекламные инструменты, но кроме того разработали новые подходы к продвижению на международном рынке и запустили кампании, которые помогли привлечь внимание к Мальдивам даже в условиях закрытых границ. И уверены, что это поможет восстановить туристическую отрасль, вернуть ее к "доковидному" состоянию, а также обеспечить ее дальнейшее развитие.

Фото: Национальный туристический офис Мальдив

Сейчас важно отметить, что запущена программа Maldives Border Miles - первая в мире, в своем роде. Это инициатива Иммиграционной службы Мальдив, министерства туризма, компании Maldives Airports Company Limited (MACL) и проекта Visit Maldives. Официальный запуск программы состоится 1 декабря, и в ней большой потенциал. Maldives Border Miles - это трехуровневая программа лояльности для продвижения туризма. Участники программы зарабатывают баллы за каждое пересечение границы. Дополнительные баллы начисляются за приезд по особым случаям. Когда участник набирает определенное количество баллов, ему становятся доступны преимущества. С повышением уровня увеличивается и количество привилегий, а бонусы становятся более эксклюзивными.

Кроме того, страховая программа Allied Inbound - это важный шаг в позиционировании Мальдив как безопасного и комфортного места, так как помогает убедить потенциальных путешественников в том, что Мальдивы по-настоящему особое место, где гарантированы безопасность и спокойствие духа. До появления страховки туристам приходилось самим заботиться о том, как будут решены вопросы с их обеспечением, если тест на COVID-19 оказывался положительным. Благодаря Allied Inbound путешествие на Мальдивы становится еще привлекательнее.

Сейчас открыто 123 курортных острова и действуют 332 туристических объекта. Общее количество мест для размещения туристов превышает 33 тысячи.

Мы также тесно сотрудничаем с представителями нашей PR-службы в России, чтобы усилить присутствие на рынке и эффективно и успешно выполнять планы по маркетингу. Очень рады, что российская авиакомпания Аэрофлот сообщила об увеличении с 1 декабря количества рейсов на Мальдивы до восьми в неделю.

В прошлом году среди россиян наблюдался возрастающий интерес к Мальдивам, и число прибытий из РФ составило 83,4 тысячи, что стало рекордом. Насколько важен для вас российский туристический рынок?

Тойиб Мохамед: На протяжении многих лет Россия была для Мальдив одним из самых важных рынков, и мы продолжаем продвигать наш бренд на разных ресурсах: в СМИ, на мероприятиях, выездных презентациях, посредством внешней рекламы и с помощью других инструментов. Мы постоянно анализируем рынок и в курсе всех тенденций в сфере туризма и потребительского спроса. Кроме того, мы работаем в тесном контакте с некоторыми ведущими российскими туроператорами, турагентствами и организациями, имеющими отношение к туристической отрасли, чтобы в результате партнерств и совместных усилий повысить узнаваемость Мальдив и привлечь еще большее количество российских туристов. Для нас очень важно устанавливать и постоянно поддерживать долгосрочные и здоровые партнерские отношения с российскими коллегами.

Насколько Мальдивские курорты готовы удовлетворить запросы гостей из России?

Тойиб Мохамед: Мальдивские острова - это уединенные тропические курорты с эксклюзивным туристическими услугами. Приватный отдых по системе "все включено" подарит вам душевное спокойствие, которое вы не найдете больше нигде в мире. Сейчас в приоритете безопасность, и мы строго соблюдаем новые, но уже ставшие привычными требования, чтобы обеспечить нашим гостям приятный и запоминающийся отдых.

Фото: Национальный туристический офис Мальдив

Прямая речь

- Мальдивы всегда пользовались популярностью среди туристов со всего мира, и это одно из самых престижных направлений. Мы предлагаем гостям красоту нетронутой природы и уединение. С нетерпением ждем гостей в наше островное государство, чтобы они вновь открыли для себя солнечную сторону жизни - с нами, на Мальдивах.