Возможности отдыха безграничны

Мальдивы - это живописный архипелаг, расположенный посреди Индийского океана и включающий в себя более чем 1190 коралловых островов. Страна славится своей красотой и считается одним из лучших мест для отдыха в мире.

Что такое идеальный отдых?

Лететь на Мальдивские острова, которые сейчас называют очагом безмятежности и безопасным раем, стоит за тишиной и спокойствием, девственно чистой природой, комфортным климатом и минимальным присутствием людей. Это место для романтиков: утром просыпаешься под шёпот океанских волн, вечером любуешься невозможной яркости закатами, а ночью - созвездиями обоих полушарий и мерцающими в прибое люминофорами. Днём же, если не хочется просто валяться на пляже, интересных занятий хоть отбавляй. Здесь отличные споты для сёрфинга и кайтинга, можно освоить водные лыжи и прыгнуть в море с парашютом. Снорклинг и дайвинг - из лучших в мире: видимость под водой до 60 метров, коралловые рифы плотно заселены обитателями, поплавать удаётся бок о бок с черепахами, акулами и даже китами. Кстати, и на минисубмарине тоже. На морскую прогулку можно отправиться на местной лодке дхони, парусной яхте или на моторном катере - и совместить её с глубоководной рыбалкой, хороший улов гарантирован. А завершением активного дня будет глубокий релакс в спа. Словом, Мальдивы - это возможность оставить суету и тревоги больших городов, чтобы, дыша океаном, пожить в безмятежной гармонии с природой и самим собой.

С 15 июля 2020 года после четырехмесячной изоляции Мальдивы вновь открыли границы для путешественников.

"Новая норма" изменила условия въезда на Мальдивы и перемещения между островами. Теперь прибывающие на Мальдивы иностранные туристы должны установить мобильное приложение TraceEkee при въезде в страну, предоставить подтверждение бронирования проживания на одном из островов и отправить запрос на разрешение в Министерство Туризма, если поездка предполагает посещение более одного острова-курорта.

Для безопасности путешественников местные власти ввели особые правила въезда, включающие сдачу ПЦР-теста.

15 октября Министерство туризма Мальдив продлило срок предоставления ПЦР-теста с 72 часов до 96 до момента вылета. Это правило действует в том числе для стыковочных рейсов, если время стыковки не превышает 24 часа. Если время транзита превышает 24 часа, то тест на COVID-19 нужно будет пройти еще раз.

За 24 часа до вылета на Мальдивы все туристы должны заполнить декларацию о здоровье и загрузить результат ПЦР-теста на сайт.

Справка должна содержать следующую информацию:

- имя пассажира (как написано в заграничном паспорте)

- номер паспорта

- название и адрес лаборатории

- указан тип теста - ПЦР

- дата проведения теста и дата получения результатов анализа

Туристическая виза на срок 30 дней ставится в а/п Велана. Однако перед поездкой стоит убедиться, что ваш паспорт действителен в течение как минимум 1 месяца после предполагаемой даты завершения вашей поездки на Мальдивы.

Для туристов есть множество вариантов размещения на выбор: страна наполнена великолепными курортами, отелями, гостевыми домами и отелями на воде, обслуживающими путешественников с разным уровнем достатка. Лучшее, что можно сделать - это изучить информацию, и забронировать поездку заранее. Выбор места может оказаться непростым, но все зависит от вашего бюджета и предпочтений. Можно организовать путешествие по доступной цене и при этом жить сказочной пляжной жизнью, остановившись в гостевом доме или бутик-отеле на местном острове. Это дает возможность ощутить островной образ жизни и познакомиться с мальдивской культурой и наследием. Островитяне гостеприимны и будут рады пригласить вас на обед и другие мероприятия.

Вы, наверное, спросите, чем можно заняться, кроме того, чтобы лежать на пляже и повышать уровень витамина D? Есть несколько вариантов на выбор: подводное плавание, дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, кайтсерфинг и т. д. Можно поехать на экскурсию, рыбалку и даже понаблюдать за дельфинами. Также реально посетить близлежащие лагуны и песчаные отмели, чтобы получить волшебную дозу безмятежности и уединения. Возможности безграничны. Если для путешествия по близлежащим островам вам потребуется гид или сопровождающий, отель его обязательно предоставит, главное, сообщить об этом заранее.

Морские путешествия - не единственная, но значительная возможность перемещения по стране. Трансфер из главного аэропорта - международного аэропорта Велана - на желаемый местный остров или курорт осуществляется на скоростном катере или гидросамолете. Скоростной катер используется для перевозки туристов на острова в непосредственной близости, тогда как гидросамолет используется для дальних островов и курортов. Путешествие на гидросамолете само по себе является уникальным событием - вы можете увидеть острова и атоллы и сделать множество красивых фотографий в пути.