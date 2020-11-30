Отдыхайте спокойно с Allied Inbound

Страховая компания Allied Insurance Company совместно с Министерством туризма Мальдивской республики запустила первую туристическую страховку, покрывающую риски от COVID-19. Продукт ориентирован на путешественников, приезжающих в страну, в случае подтверждения их заражения непосредственно на островах.

На пресс-конференции, организованной 8 октября 2020 года план страхования был представлен министром туризма доктором Абдуллой Маусумом. Он рассказал, что страховка состоит из двух вариантов: "Allied Inbound" и "Allied Inbound Plus". После положительного диагноза COVID-19 туриста во время его пребывания на Мальдивах страховой полис покрывает медицинские расходы, расходы на пребывание в изоляторе, на транспортировку и неотложную медицинскую помощь. При этом пакет "Allied Inbound" включает только центры изоляции, назначенные местным Агентством по охране здоровья (Health Protection Agency).

Туристы, заинтересованные в такой страховке, должны подать заявку на нее за 24 часа до прибытия в страну через веб-сайт Allied.

Заявку может подать от своего имени и курорт, куда собирается турист, но только при условии, что застрахован будет благоприобретатель.

Чтобы в душевном спокойствии наслаждаться отдыхом на Мальдивах с уверенностью в собственной безопасности, советуем выбрать подходящий пакет услуг перед поездкой.

Более подробная информация доступна на сайте allied.mv