Как облегчат жизнь россиян законы декабря

Практически все законы и нормы, вступающие в силу в декабре, так или иначе облегчают жизнь россиян.

У них будет меньше проблем, чтобы узнать о своих льготах или купить билеты на поезд. Врачам - разобраться с задержками денежных выплат. У бизнеса появится новый аргумент для своего преимущества на рынке. Есть и другие новеллы.

Строительство дома проконтролируют онлайн

С 1 декабря в России будет запущен Классификатор строительной информации. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 12.09.2020 N 1416.

Он поможет наладить оперативный информационный обмен инженерными данными между участниками строительных проектов. Классификатор объединит базы данных разных профильных ведомств, что поможет им быстро и эффективно получать необходимые сведения.

С помощью классификатора можно будет онлайн отслеживать ход строительства, например, жилого дома по программе долевого строительства. И оперативно реагировать на проблемы с графиком и прочее.

Классификатор будет доступен в интернете.

Узнать о льготах станет проще

С 1 декабря любой человек, который имеет доступ к порталу Госуслуг, сможет узнать, какие льготы и социальные услуги положены именно ему. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 461-ФЗ.

А с 2022 года, как предусмотрено законом, о всех социальных услугах и выплатах можно будет узнать по телефону.

Жалуйтесь по интернету

С 1 декабря медицинские работники смогут жаловаться по интернету, если им вовремя не перечислили положенные выплаты. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762. Это касается врачей и медицинского персонала, которые работают с заболевшими коронавиурсом.

Жалобу можно будет направлять через официальный сайт Фонда социального страхования РФ или через портал Госуслуги.

За билетами в кассу идти не надо

С 1 декабря льготники смогут покупать билеты на поезда дистанционно, говорится в Постановлении Правительства РФ от 27.08.2020 N 1294.

Теперь не нужно ездить на вокзал и показывать документы, подтверждающие льготу. Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы.

Если льготник купит билет на официальном сайте перевозчика, но не сможет отправиться в дорогу, то можно будет оформить возврат. Для этого надо подать заявление через портал Госуслуг.

Больничный выдадут онлайн

С 14 декабря начнут действовать новые правила оформления больничных листов. Об этом говорится в Приказе Минздрава от 01.09.2020 № 925н. Лист нетрудоспособности, как и прежде, можно будет выдавать как в бумажном, так и в электронном виде. Но теперь онлайн больничный не положен безработному.

Для формирования электронного больничного нужно представить не только документ, удостоверяющий личность, но и СНИЛС.

Сотрудник сообщает работодателю (или работодателям, если он работает в нескольких местах) номер больничного. По нему и СНИЛС работодатель запрашивает данные в информационной системе Фонда социального страхования о листе нетрудоспособности и рассчитывает пособие. А тем, кому предписана, например, самоизоляция в ковидную пандемию, получить электронный листок нетрудоспособности можно будет без личного посещения врача.

Иностранцам станет выгоднее делать покупки в России

31 декабря заканчивается проведение пилотного проекта по внедрению системы "tax free". Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 г. № 105.

В эксперименте приняли участие 16 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Ростовская, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Московская и Свердловская области и Краснодарский, Приморский, Хабаровский край.

"У нас нет сомнений, что проект будет продлен, - сообщил "Российской газете" Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон". - Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 1018033-7. Он содержит поправки, которые должны сделать tax free более привлекательным. Самые значимые из них: возможность войти в программу индивидуальным предпринимателям. И уменьшение нижней границы суммы с 10 тысяч до 5 тысяч рублей".

По словам эксперта, это те новшества, которые обязательно необходимо ввести. Возможность участвовать в системе tax free "индивидуалам" - большой шаг в поддержке малого бизнеса, которому пришлось сейчас, в период пандемии, особенно нелегко. А снижение в двое пороговой суммы - разумная оценка ситуации со стороны законодателей.

Тax free - это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки, сделанные иностранными гражданами на территории России.

"Законопроектом предусмотрен переход от пилотного проекта к масштабированию действия системы на территории всей РФ для обеспечения роста экспорта туристических услуг, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Система "Такс фри" также способствует росту продаж товаров, как попадающих под ее действие, так и не попадающих за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в стране".

Предприниматели узнают все о господдержке

С 20 декабря начнет работать новый Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. Об этом говорится в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 279-ФЗ.

С помощью реестра владельцы компаний и самозанятые смогут узнать, какие субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее им положены.

Пока же для этого необходимо изучать различные реестры, которые размещены на официальных сайтах органов и организаций. Но часто случается, что не вся информация там публикуется. Теперь сведения о господдержке будут как на ладони.

И до 5 декабря организации, предоставляющие поддержку бизнесу и самозанятым гражданам, должны отчитаться об оказанных в 2019-2020 годах мерах поддержки. Эти данные на первом этапе как раз и составят Единый реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Минэкономразвития РФ.

Комментарий

Дмитрий Демидов, кандидат юридических наук, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:

- Начало действия Единого реестра не приведет к сиюминутному полезному эффекту. Его создание - системная законодательная мера. Она направлена на долгосрочное создание инструментов поддержки, позволяющих учитывать разнообразный спектр конкретных мер. И что самое важное - обладающих адресностью.

Если же говорить о конкретных положительных аспектах, то можно с уверенностью отметить репутационный элемент реестра.

Компании малого и среднего бизнеса, попадающие в него, получают дополнительный аргумент высокой степени добросовестности в тех сферах рынка, в которых они действуют. Сам факт предоставления господдержки говорит о соответствии компании необходимым стандартам. И это может быть использовано бизнесом как преимущество на рынке.

А в будущем, не исключено, попадание в реестр может стать основанием для снижения контрольно-надзорных мероприятий. И для упрощения доступа к поддержке, в том числе кредитной.

Но и бизнесу надо быть предельно внимательным и откровенным. Необходимо проконтролировать в добровольном порядке точность и объем информации, помещенной в реестр. Особенно той, что связана с нарушениями порядка и условий предоставления поддержки, в том числе с нецелевым использованием средств. Рекомендую обратить внимание и проверить указанную в реестре информацию, чтобы избежать ошибки и предотвратить их правовые последствия.

Какие нормы прекращают свое действие

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции была введена серия временных льгот для граждан. В декабре заканчивается срок их действия. Если его, конечно, не продлят. На всякий случай, напоминаем о некоторых из них.

До конца года пенсии и пособия будут приходить на любую карту. А после 30 декабря к кредитным организациям могут начать применять меры воздействия за зачисление пенсий и иных социальных выплат на карты, не являющиеся национальными платежными инструментами (карта "МИР"). Об этом говорится в письме Банка России от 30.09.2020 N ИН-04-45/139.

Меры поддержки для заемщиков и банков. 30 декабря истекает срок действия некоторых послаблений, которые предоставляли гражданам банки и микрофинансовые организации. В частности, гражданам, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, разрешено реструктурировать кредиты и займы, а также не назначать пени и штрафы.

Подробнее о всех мерах поддержки, которые действуют до 31 декабря, можно прочитать в письме Банка России.

Судебным приставам вернут права. 31 декабря истекает срок, в течении которого приставам было запрещено арестовывать, изымать и продавать домашнее имущество должников-граждан. Об этом говорится в Федеральном законе от 20 июля 2020 г. N 215-ФЗ.

Оформление пособий малоимущим. После 31 декабря оно может измениться. Сейчас при расчете среднедушевого дохода (берутся данные за 12 месяцев) для назначения социальной помощи не учитывают доходы членов семей, которые на день подачи заявления были признаны безработными. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 29.04.2020 N 604.

Меняются правила для безработных. 31 декабря истекает срок, во время которого действовал временный порядок регистрации безработных и выплаты пособия по безработице. Например, граждане вправе обратиться в службы занятости в дистанционной форме. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 08.04.2020 N 460.

Оплата ЖКУ. 31 декабря истекает срок, на который было приостановлено взыскание неустоек (штрафов, пени) за просрочку платы в сфере коммунальных услуг для собственников квартир и жилых домов. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 N 424.