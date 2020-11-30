Пэтти Дженкинс рассказала о спин-оффе "Чудо-женщины" про амазонок

Пэтти Дженкинс посулила дальнейшее расширение вселенной супергероини Чудо-женщины, которая помимо второго и уже обещанного третьего фильмов про Диану Принц имеет шансы прирасти и спин-оффом.

Как изложила режиссер, сюжет спин-оффа развернется между событиями "Чудо-женщины: 1984" и "Чудо-женщины 3" и расскажет про амазонок. Соответственно, рабочее название проекта - Amazon.

Более того - сценарий уже готов, его написали сама Дженкинс и Джефф Джонс, работавший с ней на первом-втором фильмах, передает ScreenRant.

В Warner Bros. скрипт видели, но отмашку на разработку проекта не дали - ждут реакции общественности на сиквел "базовой" ленты.

При этом Дженкинс выражает надежду, что фильм все-таки состоится, так как ей очень нравится представленная в сценарии история.

Меж тем обновленный график премьер проектов по комиксам DC следующий: "Чудо-женщина: 1984" - 25 декабря (в России - 14 января), второй "Отряд самоубийц" - 6 августа 2021-го, DC Super Pets - 20 мая 2022-го, "Бэтмен" Ривза - 4 марта, "Флэш" - 4 ноября, второй "Аквамен", куда, вопреки петициям, должна вернуться Эмбер Хёрд, - 16 декабря, второй "Шазам" - 2 июня 2023 года.

Ранее появилась информация о новых сериалах главного конкурента DC - про Соколиного глаза и Женщину-Халка.