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Рубрика: Происшествия

Томский областной суд оставил под арестом мэра Ивана Кляйна

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов мэра Ивана Кляйна на решение Кировского районного суда о заключении задержанного под стражу.
Фото: Станислав Савельев/ РИА Новости Фото: Станислав Савельев/ РИА Новости
Фото: Станислав Савельев/ РИА Новости

- Существуют реальные, более гуманные способы гарантировать отсутствие с его стороны противодействие следствию - это домашний арест, залог, личное поручительство и мера процессуального принуждения в виде отстранения от должности, - заявили суду защитники.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Однако Томский областной суд признал решение Кировского районного суда законным и обоснованным.

- Постановление Кировского районного суда оставлено без изменения. Ходатайства защитников Ивана Кляйна оставлены без удовлетворения, - сообщили "РГ" в объединенном пресс-центре судейского сообщества Томской области. - Апелляционное постановление Томского областного суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Иван Кляйн будет находиться под арестом в СИЗО до 13 января 2021 года.

Напомним, ранее Кировский районный суд Томска решил, что мера пресечения в виде домашнего ареста задержанного силовиками мэра Ивана Кляйна будет неэффективна. Ведь он проживает совместно с владелицей компании "Томское пиво" Галиной Кляйн. Это не исключает возможности обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу. Помимо этого, Кляйну известны лица, чьи показания могут иметь значение для уголовного дела, и он может оказывать на них давление. А имеющаяся у обвиняемого степень заболевания не препятствует его содержанию под стражей.

Мэр Томска был задержан силовиками 13 ноября во время утреннего совещания. В отношении Кляйна возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, глава Томска приказал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО "Томское пиво", генеральным директором и основным бенефициаром которой является его супруга.

На Галину Кляйн также возбудили уголовное дело - по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, во время обыска она выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

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