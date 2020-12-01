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01.12.2020 04:05
Рубрика: В мире

Марадона получил сильную травму головы за неделю до смерти

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Итальянская газета La Repubblica утверждает, что Диего Марадона упал на землю во дворе своего дома и сильно ударился головой за неделю до того, как умер от сердечного приступа, но так и не был доставлен в больницу, несмотря на травму.

Фото: AP
Ушел из жизни Диего Марадона

Марадона за неделю до это несчастного случая перенес операцию на мозге по удалению сгустка крови, но его не доставили в больницу на МРТ или компьютерную томографию. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы медсестры, работавшей на легенду футбола.

Шокирующее открытие было сделано в тот день, когда личный врач Марадоны Леопольдо Луке был допрошен по поводу медицинской халатности после того, как полиция начала расследование по факту смерти легенды футбола. Тот же отчет также подтвердил предположения аргентинских СМИ о том, что Марадона находился один в своем доме в Буэнос-Айресе, когда умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Согласно предварительному отчету судмедэкспертов, Марадона умер от "острого отека легких и хронической сердечной недостаточности". Он умер во сне, когда отдыхал дома в прошлую среду.

Адвокат медсестры сообщил, что она говорила с Марадоной в пятницу перед его смертью. За несколько дней до его смерти она была отстранена от лечения легендарного футболиста. Медсестра осталась в доме по просьбе окружения Марадоны, чтобы контролировать прием им лекарств, но больше не могла исполнять другие функции, в частности, измерять его артериальное давление, сообщает Daily Mail.

В воскресенье полиция провела обыск в доме врача Марадоны Луке. Следователи изучают действия медицинского персонала, ответственного за лечение футболиста, после того, как его дочери Далма и Джаннина выразили сомнение в целесообразности приема и эффективности препаратов, которые были выписаны для реабилитации Марадоны.

Итальянская газета также сообщила, что у полиции появились документы, свидетельствующие о том, что доктор, который оперировал Марадону, настаивал на организации круглосуточной помощи специалиста и медсестры для аргентинской легенды после хирургического вмешательства, но Луке не сделал этого. Луке находится под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве. Он настаивает на том, что Марадона был "неуправляемым" и его следовало отправить в реабилитационный центр.

В мире Южная Америка Аргентина Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Умер Диего Марадона

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