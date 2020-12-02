Главе комитета по культуре Петербурга объявили выговор за концерты Басты

Председателю комитета по культуре администрации Петербурга Константину Сухенко объявлен выбор после двух выступлений рэпера Басты в Ледовом дворце. Напомним, концерты вызвали скандал из-за того, что многие зрители были без масок, не сидели на местах и не соблюдали социальную дистанцию.

На сайте Смольного указывается, что Сухенко вменяют ненадлежащую координацию деятельности в организациях культуры противокоронавирусной работы. Стоит отметить, что Ледовый дворец не входит в список учреждений, подведомственных комитету. Однако сейчас неважно, где проходит концерт, он должен быть согласован с комитетом по культуре. И это согласование было, более того, в ведомстве говорят, что организатор концерта рэпера ответственно подошел к событию. Вместо танцпола в зале выставили стулья, всем входящим на концерт, выдавали маски. Да только многие зрители маски не носили, а со стульев вставали.

Сейчас в Невский районный суд Петербурга региональное управление Роспотребнадзора направило административный протокол с перечнем выявленных нарушений. В самом Ледовом дворце говорят, что не согласны с предъявленными претензиями.

Тем не менее, не исключено, что по решению суда деятельность Ледового дворца будет временно приостановлена. Это ставит под удар не только предстоящие концерты, но и домашние матчи хоккейной команды СКА.