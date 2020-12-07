Актеры из "Властелина колец" и "Хоббита" хотят купить дом Толкина

Группа британских знаменитостей решила выкупить дом Дж.Р.Р. Толкина и создать в нём литературный центр. Среди них - Иэн Маккелен, исполнитель Гэндальфа в обеих трилогиях Питера Джексона по мотивам творчества писателя; Джон Рис-Дэвис, Гимли из "Властелина колец"; Мартин Фримен - Бильбо из "Хоббита"; певица Энни Леннокс, чья песня звучит в финальных титрах "Возвращения короля"; художник-иллюстратор Джон Хау и другие.

Звёзды-энтузиасты запустили краудфандинговую кампанию, чтобы выкупить дом. Нынешний владелец хочет получить за него 4 миллиона фунтов (более 5,3 миллиона долларов США). 4,8 млн фунтов организаторы кампании хотят собрать с помощью поклонников писателя. Планируется масштабный ремонт и создание центра, в котором небогатые литераторы могли бы заниматься творчеством: музеи на жилой улице в этом регионе создавать запрещено.

Подробности "Проекта "Нортмур" - так он называется (по названию улицы, где расположено почти столетнее здание) - есть на его сайте.

Кстати, недавно известно, что в 2021 году свет увидит ранее неизданное эссе профессора под заголовком "Природа Средиземья".

Ранее был объявлен полный актёрский состав нового сериала по "Властелину колец".