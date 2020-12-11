Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок

Власти Омана разрешили гражданам России в числе других 103 стран посещать султанат с туристическими целями без виз на срок до десяти дней. Об этом сообщила королевская полиция Омана.

"Для въезда в страну достаточно обязательной брони в гостинице, медицинской страховки и обратного билета на самолет", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

С начала октября власти султаната возобновили прерванное из-за коронавируса международное авиасообщение из страны и в страну, но въезжать разрешалось только иностранцам, имеющим вид на жительство или рабочие визы. На прошлой неделе на фоне сокращения числа случаев заболевания коронавирусом власти Омана сообщили о возобновлении выдач туристических виз путешественникам, посещающим страну в рамках туров, организованных гостиницами или туристическими компаниями.

Об открытии международного сообщения Россия объявила первого августа. В числе первых направлений для туристического отдыха были Великобритания, Турция и Танзания. С 15 августа возобновились регулярные полеты в Швейцарию. Постепенно увеличивается не только география рейсов, но и число международных аэропортов страны, из которых можно отправиться в путешествие.