Убийце из Армавира проведут посмертную психиатрическую экспертизу

На Кубани в рамках расследования жестокого двойного убийства девушки и ее девятилетнего брата будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза мужчины, подозреваемого в этом преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Тело 32-летнего мужчины было обнаружено накануне у одного из причалов в Южном районе Новороссийска.

"Психолого-психиатрическая экспертиза позволит установить состояние подозреваемого в убийстве в момент совершения этих преступлений", - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы СК по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Как ранее уже писала "РГ", 10 декабря в Армавире между подозреваемым и его девушкой произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник нанес девушке удары по голове, убив ее, а затем отправился в станицу Новоалексеевскую, где расправился с девятилетним братом погибшей. После произошедшего мужчина прибыл в поселок Джубга. Там он оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Его поисками занимались опытные следователи на территории всего Краснодарского края, в том числе для осмотра прибрежной зоны привлекались квадрокоптеры.

В ведомстве добавили, что проанализировали течения и располагали информацией, что тело фигуранта, в случае его гибели, может быть обнаружено в пределах трех суток в районе города Новороссийска. Мобильные группы были направлены именно в этот район, где и обнаружили погибшего.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства совершенных убийств и дальнейших действий подозреваемого.