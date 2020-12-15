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"Шрек" и "Заводной апельсин" признаны достоянием США

Новости
    15.12.2020, 12:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Библиотека Конгресса США внесла еще 25 кинокартин в Национальный реестр фильмов (National Film Registry by the Library of Congress). Список обнародован на официальном сайте библиотеки и содержит ряд любопытных пунктов.

Фото: "Вольга"
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В частности, в нем теперь есть оригинальный "Шрек" 2001 года, угрюмый супергеройский кинокомикс Кристофера Нолана "Темный рыцарь" 2008-го и резонансная антиутопия Кубрика "Заводной апельсин" 1971-го.

При этом девять новых фильмов реестра сняли женщины-режиссеры, а семь - не белые постановщики.

Как поясняется, в список входят ленты, имеющие "культурное, историческое и эстетическое значение", призванные быть "отражением американского общества" и демонстрировать богатство палитры тамошней киноиндустрии.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В перечне - картины, снятые в США в период с 1913 по 2008 годы. Кроме вышеназванных, это: короткометражный драматический триллер "Саспенс" (1913); короткометражная же комедия с Чарли Чаплином "Детские автомобильные гонки" (1914); драма "Хлеб" (1918); короткометражная комедия с Лорелом и Харди "Битва столетия" (1927); документальная лента "С кинокамерой вокруг света на автомобиле" (1929); номинированный на "Оскар" (за лучшую песню) фантастический мюзикл из жизни негров "Хижина в небесах" (1943); нуар с Малой Пауэрс "Оскорбление" (1950); взявший три номинации на "Оскар" нуар с Фрэнком Синатрой "Человек с золотой рукой" (1955); драма Ральфа Нельсона "Полевые лилии" (1963, "Оскар" Сидни Пуатье за лучшую мужскую роль); триллер Марио Ван Пиблза "Свит Свитбэк: Песня мерзавца" (1971); музыкальная документальная лента о "Черном Вудстоке" Wattstax (1973); культовые

Фото: ANGELA WEISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Бриолин" (1978) и "Братья Блюз" (1980); комедия "Земля уходит из-под ног" (1982); короткометражная драма с Лонетт МакКи "Иллюзии" (1982); этническая драма о китайских эмигрантах "Клуб радости и удачи" (1993); американо-мексиканская документальная лента "Дьявол никогда не спит" (1994); "Клуб Буэна Виста" Вендерса (1999) - дань режиссера одной из своих любимых групп; серия короткометражек Роберта Биверса "Земля" (1993-2001); документальный фильм о гавайском вулкане Mauna Kea: Temple Under Siege (2006); взявшая шесть "Оскаров" военная драма "Повелитель бури" (2008) и "Борцы за свободу" (2008) - документальный фильм, поднимающий вопрос расовой сегрегации в 1960-е.

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