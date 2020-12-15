Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Российские пользователи проголосовали за свои кино- и телепристрастия по итогам этого сильно непростого, прямо сказать, года. В качестве лучшей картины 2020-го они определили криминальную черную комедию Гая Ричи "Джентльмены".

Об этом сообщает скалькулировавший голоса пользователей проект Kino.Mail.ru, поясняя, что топы составлены на основе "мнений и активности" читателей.

Следом за картиной Ричи в список лучших фильмом года вошли: новое прочтение "Маленьких женщин", "Довод" Нолана, "Зов предков" по Джеку Лондону и байопик "Калашников".

Пятерка самых популярных лент года: "Холоп", "Вторжение" Бондарчука - сиквел "Притяжения", "Джентльмены", второй "Лед" и ромком Дарьи Чаруши "Марафон желаний".

Пятерка лучших российских сериалов: "Перевал Дятлова", "257 причин, чтобы жить", "Казанова", "Триггер" и "Игра на выживание". Тогда как самыми популярными оказались "Зулейха открывает глаза", "Триггер", "Колл-центр", "Игра на выживание" и "Магомаев".

Список самых популярных онлайн-шоу сложился так: "Чики", "Закрытый сезон", "Трудные подростки", "Псих" и "Филатов".

Топ зарубежных телешоу достаточно внезапен: россияне выбирали вездесущий "Ход королевы", сериалы "Защищая Джейкоба", "Мессия", "Чужака" по Кингу, "И повсюду тлеют пожары".

Десятка самых популярных российских актеров: Милош Бикович, Юра Борисов, Александр Петров, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Кирилл Кяро, Никита Ефремов, Александр Робак, Федор Бондарчук, Максим Матвеев.

У актрис картина такая: Виктория Исакова, Любовь Аксенова, Кристина Асмус, Екатерина Климова, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Стася Милославская, Марина Александрова, Юлия Пересильд и Юлия Александрова.

Ранее десятки лучших российских актеров и актрис определил портал Кино-Театр.Ру.