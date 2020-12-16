Минприроды предлагает оставить право жителям строить дома на Байкале

Правительство готовится принять новое постановление, в котором перечислены виды экономической деятельности, запрещенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проект документа практически готов, споры продолжаются только по одному, но очень важному поводу, сообщает АНО "Национальные приоритеты". Речь идет о том, надо ли давать право местным жителям строить новые дома в границах населенных пунктов или же распространить строгие правила водоохранной зоны даже на попавшие в охранную зону поселения.

Новое постановление готовят не только в рамках национального проекта "Экология", в рамках которого реализуется федеральный проект, посвященный сохранению озера Байкал. Предыдущий нормативный документ, устанавливающий ограничения на опасные и нежелательные действия на Байкале, утратит силу 1 января 2021 года. И ему на смену должен прийти новый свод правил.

"В Министерстве природных ресурсов и экологии ещё с марта 2020 года начали разрабатывать новое правительственное постановление, которое будет защищать озеро Байкал, - отметили в АНО "Национальные приоритеты". - В подготовке постановления принимали участие экологи, общественные и научные организации, главы городов, расположенных в Иркутской области и Республике Бурятия, депутаты региональных законодательных собраний и Госдумы".

Новый перечень охранных требований во многом повторяет ныне действующий, однако в нем есть и важные дополнения. Будут ужесточены требования к перевозке опасных грузов (пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ) по озеру, добавлены требования по автономности курсирующих судов, - это должно предотвратить сброс отходов в воду Байкала. Вводится запрет на исследования, связанные с использованием и разведением биологических объектов несвойственных Байкальской природной территории. Раньше под ограничения подпадали только исследования и разработки в области естественных и технических наук, связанные с использованием генно-инженерных и ядерно-взрывных технологий. Под запретом окажется и строительство угольных котельных. Сжигаемое топливо должны заменить возобновляемые источники энергии.

Из прошлой версии постановления правительства в проект нового документа перешли запреты на сплошные и коммерческие рубки леса, обустройство полигонов твердых коммунальных отходов, на заготовку живицы, на строительство автомобильных и железных дорог для сооружения которых требуется перевод или изъятие земель лесного фонда, на оптовую торговлю твёрдым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией. Также на Байкале будут исключены лесосплав и деятельность в области обороны, связанная с испытаниями, утилизацией, уничтожением и захоронением систем вооружения.

По данным АНО "Национальные приоритеты", окончательное решение не принято лишь по одному, но очень чувствительному для местных жителей вопросу. Минприроды предлагает предусмотреть некоторые послабления для тех, кто постоянно живет на Байкале. На территориях населенных пунктов они смогут, в том числе, строить и дома для себя, и объекты инфраструктуры для туристов. При этом возведение любого здания за околицей будет категорически запрещено. Однако есть и другое мнение - оппоненты министерства настаивают, что правила водоохранной зоны надо распространить и на земли населенных пунктов. Но тогда 141 тысяча человек, которые там исконно живут, окажутся очень сильно ущемлены в правах.

Разрешать этот спор теперь предстоит правительственной комиссии по проведению административных реформ, добавляет АНО "Национальные приоритеты". Именно в ее распоряжении сейчас находится проект документа.