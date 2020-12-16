Скандинавская кинозима-2020, часть первая: Дания

В этом году кинопутешествие начнется с самой южной страны региона - Дании, родины великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, сумевшей вывести концепт уюта в своем изводе на новый уровень, присвоив ему заодно собственное название - "хюгге". О нем ныне пишутся книги и слагаются легенды.

Главной премьерой датской телерадиовещательной компании DR среди проектов для семейного просмотра в этом году стал адвент-календарь из 24 серий "Рождественская горячка" (Julefeber), созданный бывшей соратницей Ларса фон Триера и Томаса Винтреберга по "Догме 95" Наташей Артю ("Взгляни налево - увидишь шведа", "Убийство", "Дождь") и Мадсом Кемпом Тульструпом ("Наследие", "Обман", "Падение короля"). История расскажет о тринадцатилетнем Бьёрне, тяжело переживающем вместе с маленькой сестренкой смерть матери. У их разбитого горем отца, все валится из рук, он еле сводит концы с концами и боится, что все закончится обращением в социальные службы. Не имея возможность провести праздники дома, он тайно переселяется с детьми на чердак копенгагенского Королевского театра, где подрабатывает поваром и разнорабочим. Бьёрн как назло ломает ногу, но на этом проблемы со здоровьем не прекращаются. Очень скоро его начинают мучить неконтролируемые судороги, которые вызывает… музыка. Зрителям предстоит узнать, в чем дело - идет речь о болезни и возможности спасения или же ситуация гораздо более нетривиальна… и требует волшебного вмешательства.

В качестве приятного дополнения к произведениям телевизионного формата в этом году у датских зрителей появилась возможность посмотреть два полнометражных фильма, представляющих собой такой интересный поджанр, как скандинавское фэнтези, причем с получившим куда большее распространение в последнее время западнославянским участием. Показана будет "Пробуждающая совесть" (Skammerens datter), вышедшая на экраны в 2015 году и ее прошлогодний сиквел "Пробуждающая совесть 2: Дар змеи" (Skammerens datter II: Slangens gave).

Главный конкурент DR, коммерческий канал TV 2, снова показывает в этом году "Рождественское желание" (Juleønsket) 2015 года. Главная героиня, девочка по имени Юлия, хочет провести празднование со своей семьей, но, казалось бы, такое простое желание вскоре оказывается несбыточным - родителям нужно быть на работе, а сестра по отцу отправится в гости к своей матери. Просьба Юлии была услышана ангелами, и они дают задание Рафи, самому непослушному из них, сделать все возможное, чтобы исполнить ее.

Обладающие непередаваемым шармом, в чем-то более бесхитростные, чем современные, в содержательном же плане - гораздо более информативные многосерийные произведения ушедшей эпохи семидесятых-восьмидесятых, которая сама кажется не то сказкой, не то былью, снова соберут вокруг себя многочисленных почитателей. В том числе - тех, кто хочет вспомнить раннюю пору своей жизни вместе с детьми и внуками, создать ощущение сопричастности и преемственности культурных смыслов в собственном семействе. Среди картин на все времена - "Рождество в замке" (Jul på Slottet), "Рождество в Старом городе" (Jul i Gammelby), "Рождество в Кронборге" (Jul på Kronborg) и "Банда гномов" (Nissebanden).

Именно в этих (а иногда - еще более ранних) праздничных сериалах и фильмах звучат песни, которые знакомы с детского сада большинству датчан и являются неотъемлемой частью детского фольклора. В указанное время в скандинавских странах стала складываться методология создания запоминающихся образовательно-развлекательных передач для детей, которые вошли в золотой фонд датского телевидения. Примерно то же самое, кстати, можно сказать и о советском кино.

Самые маленькие смогут посмотреть шедевр кукольной анимации времен расцвета этого жанра в семидесятые Jullerup Færgeby, в котором рассказывается о маленьком городке Юллеруп (по-русски его можно было бы назвать Рождествено), в который тоже приходит праздник. Эта песня, например, своим мотивом может порадовать отечественных зрителей:

Самые маленькие смогут посмотреть относительно современные сериалы с сочетанием реальных и вымышленных героев - "Мишкино рождество" (Bamses Julerejse), дети постарше - Ramajetternes jul, выпущенный командой детского канала Ramasjang в 2017 году, в котором фигурируют существа, отдаленно похожие на персонажей "Улицы Сезам".

Также в очередной раз будет показан сериал 1994 года выпуска под названием "Великолепное рождество" (Alletiders jul), который в сюжетном плане стал первым из целой серии адвент-календарей, насчитывающей четыре сезона, последний из которых был показан в 2000-м году. Тех, кто испытывает ностальгию по началу девяностых годов в поп-музыке, этот проект может порадовать с легкостью узнаваемым стилем.

Взрослые могут порадовать себя просмотром "Рождества Греты" (Grethes jul), в котором героиня, которая чудом обрела способность проникать в суть проблем других людей, помогает тем, кто попал в сложную ситуацию, найти выход из нее. Поистине долгожданным проектом стало "Рождество с матерью Трине" (Jul med Trines mor), в котором с изрядной долей юмора показаны долгие предпраздничные разговоры матери со своими гостями, но главное - со своей дочерью. Помимо этого в достатке и стендап-комедий, и вездесущих кулинарных шоу, только вот кинопродукция скандинавских соседей в этом году почти отсутствует.