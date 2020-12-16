Выпуск двух моделей Jaguar приостановлен из-за коронавируса

На автозаводе Jaguar Land Rover в городе Касл-Бромвич временно приостановлен выпуск моделей Jaguar XE и XF. Всему виной COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса предприятие испытывает дефицит комплектующих для автомобилей. Седаны не собирают с прошлой недели, уточняет The Guardian.

Производство Jaguar XE и XF возобновится не раньше 25 декабря текущего года. При этом сотрудники продолжают выпускать спорткар Jaguar F-Type.

Ранее Jaguar рассекретил обновлённый кроссовер F-Pace. Компания также представила ещё один модернизированный SUV - E-Pace.