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16.12.2020 09:28
Рубрика: Легковые авто

Выпуск двух моделей Jaguar приостановлен из-за коронавируса

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

На автозаводе Jaguar Land Rover в городе Касл-Бромвич временно приостановлен выпуск моделей Jaguar XE и XF. Всему виной COVID-19.

Фото: www.autocar.co.uk
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Из-за пандемии коронавируса предприятие испытывает дефицит комплектующих для автомобилей. Седаны не собирают с прошлой недели, уточняет The Guardian.

Производство Jaguar XE и XF возобновится не раньше 25 декабря текущего года. При этом сотрудники продолжают выпускать спорткар Jaguar F-Type.

Ранее Jaguar рассекретил обновлённый кроссовер F-Pace. Компания также представила ещё один модернизированный SUV - E-Pace.

#Jaguar