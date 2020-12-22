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22.12.2020 07:53
Рубрика: В мире

Джонсон выступил против продления переговоров по торговой сделке

Текст: Максим Макарычев
Британский премьер-министр Борис Джонсон исключил продление крайнего срока заключения торговой сделки в рамках Brexit на фоне тупика в переговорах и растущего коронавирусного кризиса в Альбионе.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен и мэр Лондона Садик Хан высказались за то, чтобы Британия следовала правилам торговли ЕС после 31 декабря, чтобы дать переговорщикам больше времени для достижения соглашения. В ответ на это Джонсон заявил, что его позиция остается неизменной и состоит в том, что Соединенное Королевство справится с любыми возникающими трудностями, сообщает ВВС.

Фото: eff J Mitchell/Getty Images
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Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются, у сторон осталось всего 10 дней для достижения и ратификации любого соглашения. Без торговой сделки Британия и Евросоюз могут облагать пошлинами товары друг друга, что может повлиять на цены на основные продукты и предметы повышенного спроса. Британия продолжает следовать правилам ЕС с тех пор, как она вышла из блока 31 января, однако срок действия переходного периода заканчивается 31 декабря 2020 года.

Права на рыбную ловлю являются основным предметом разногласий в торговых переговорах. При этом Франция, в частности, выражает озабоченность по поводу того, что ее рыболовный флот не будет иметь доступа в британские воды или будет вынужден отдать подавляющую часть своего улова. Согласно источникам Guardian в штаб-квартире ЕС, британское требование на 60 процентное сокращение улова в территориальных водах уже снижено до 35 процентов, что намного ближе к 25 процентному предложению сокращения, которое, по словам переговорщика из ЕС Мишеля Барнье, готов принять Брюссель.

В понедельник вечером Джонсон, который пообещал вернуть суверенитет над территориальными водами, сказал, что у него "состоялся отличный разговор" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о возобновлении поездок из Британии во Францию после запрета, введенного Парижем и вызванного новой мутацией коронавируса. По информации Daily Mail, Борис Джонсон планирует дать указание протестировать абсолютно всех водителей грузовиков, перевозящих товары через Ла-Манш, чтобы успокоить Макрона. Власти Франции сообщили, что страна снова откроется для грузовиков из Британии, но потребовали от водителей наличия отрицательного результата теста на COVID-19.

Между тем

По данным британского министерства здравоохранения, в графстве Сассекс на юго-востоке Англии число случаев заболевания COVID-19 после обнаружения нового штамма коронавируса увеличилось почти в пять раз с начала месяца, при этом уровень инфицирования за неделю вырос с 40,9 до 200,2 случаев на 100 тысяч человек.

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