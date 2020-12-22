Сторонники Трампа намерены провести его виртуальную "инаугурацию"

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его виртуальную "инаугурацию". Страница с названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook.

На мероприятие зарегистрировались уже свыше 62 тысяч человек. Время проведения совпадает с моментом, когда избранного президента США Джо Байдена будут приводить к присяге, пишет ТАСС.

По информации СМИ, действующий президент страны Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернется в Вашингтон до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Церемония назначена на 20 января 2021 года.

Напомним, президентские выборы в США состоялись третьего ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражение и обращается в суды.

На днях из штаба действующего главы государства поступила апелляционная петиция в Верховный суд США с требованием пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании и дать возможность назначить выборщиков от штата. Ранее владельцы CNN отказались размещать на своем телеканале рекламу Дональда Трампа, в которой речь шла о мошенничестве на недавних президентских выборах в США.