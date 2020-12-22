В ЕС выступили за возобновление ядерной сделки с Ираном

Министры иностранных дел ЕС согласились не выдвигать новых предварительных условий для возобновления ядерной сделки с Исламской Республикой Иран (ИРИ), полагая, что Тегеран и Вашингтон должны иметь возможность вернуться в формат полного соблюдения соглашения без необходимости на данном этапе обсуждать продление договора или доработку отдельных положений.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Иран не упустить "окно возможностей", представленное новой администрацией Байдена, сообщает Guardian. "Теперь нам нужно смотреть вперед, и в ближайшие недели и месяцы мы решим, можно ли сохранить сделку, - сказал Маас журналистам в Берлине. - Однако речь идет о гораздо большем. За этим стоит вопрос о том, можно ли путем переговоров найти долгосрочное решение многолетнего спора по поводу ядерной программы Ирана ". По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, важно, чтобы Иран не пошел на дальнейшее ослабление своих обязательств по сделке.

Некоторые наблюдатели утверждают, что Соединенным Штатам и Ирану необходимо относительно быстро возобновить сделку, чтобы не допустить, чтобы президентские выборы в Иране в июне превратились в безоговорочную победу сторонников жесткой линии, выступающих против взаимодействия с Западом. Как отмечают аналитики, между консерваторами в иранском парламенте и президентом ИРИ Хасаном Рухани идет настоящая борьба в вопросе соблюдения обязательств в рамках ядерного соглашения.

Две недели назад иранский парламент принял резолюцию, согласно которой, если санкции США не будут отменены до 3 февраля, Иран должен приостановить добровольное выполнение дополнительного протокола, что может привести к исключению Ирана из ядерного соглашения и положить конец всему сотрудничеству с инспекторами ООН, которые проверяют ядерные объекты ИРИ. Глава Управления по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи раскритиковал парламент за принятие данной резолюции, заявив, что для возвращения США к сделке не должно быть никаких предварительных условий. В Тегеране неоднократно заявляли, что не будут обсуждать пересмотр обязательств в контексте ядерной сделки с мировыми державами, но готовы вести переговоры со своими региональными соседями, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.