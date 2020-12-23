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23.12.2020 05:04
Рубрика: В мире

Биолог оценила новый штамм коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила данные по мутации коронавируса, которые опубликовали английские ученые.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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"Бросается в глаза рост инфекционности нового штамма, но это не говорит о том, что само заболевание стало более опасным. Что касается подмеченных признаков о возникновении данного штамма в результате эволюции внутри одного хозяина, то такие ситуации возможны при иммуносупрессии, то есть в состоянии подавленного иммунитета у человека", - цитирует эксперта РИА Новости.

О появлении нового штамма коронавируса, которому присвоили имя 20A.EU1, власти Великобритании сообщили на минувших выходных. Новость о том, что данный вариант вируса распространяется в разы быстрее, изрядно напугала жителей страны и соседних государств. При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока у них нет данных о влиянии новой мутации коронавируса на летальность от болезни.

Ранее российские медики поясняли, что появление новых штаммов не должно вызывать беспокойство, пока вакцины, созданные к одному генотипу COVID-19, работают и на других. В Росси уже идет вакцинация новым препаратом от коронавируса под названием "Спутник V". Это разработка ученых НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава института Александр Гинцбург озвучил итоги очередной контрольной проверки, в ходе которой препарат подтвердил профилактическую эффективность на уровне 91,4%, а от тяжелого течения COVID-19 вакцина защищает на все 100%.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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