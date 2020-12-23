Скандинавская кинозима-2020, часть третья: Исландия

Что же касается формата освещения новогодних праздников, отличий от стран-соседей совсем немного, да и глобализация делает свое дело. Правда, этого никак нельзя сказать о фольклоре и достаточно поздних приращениях к традиционным сюжетам. Относительно безобидные континентальные гномы-ниссе, среди которых главным является "рождественский ниссе", Дед Мороз, нервно жмутся по углам и бледнеют по сравнению с армией своих исландских собратьев.

У исландцев главными персонажами является беспощадная великанша Грила, пережившая двух мужей и остановившаяся на третьем, лентяе Леппалуди, их чудовищный питомец Йольский кот и достойное продолжение рода в виде выводка йоласвейнаров.

Последние представляют собой некоторое подобие организованной преступной группировки, члены которой по очереди выходят на дело - и доводят несчастных обывателей до исступления - один ворует свечи, другой хлопает дверьми, третий крадет скир … и так целый месяц. А Грила тем временем заготавливает прочный мешок - и идет красть непослушных детей, которые еще не знают, что им скоро не поздоровится. Персонажа этого, кстати, не обошел вниманием и сериал "Леденящие душу приключения Сабрины".

Из адвент-календарей собственного производства в этом году показывают сериал 1996 года "Где Вёлунд?" (Hvar er Völundur?) Главным героям Феликсу и Гунни нужно найти плотника Велунда, так как только он может помочь с рождественскими подарками. Поиск быстро превращается в отдельное приключение, причем от происходящего не всегда веет рождественской благостностью и домашним уютом. Впрочем, ничего странного, мы же говорим о специфически исландских коннотациях, а новогодние праздники в этих краях всегда были суровым временем, которое нужно не только прожить, но и пережить.

В очередной раз будет показано "Потерянное Рождество" (Týndu jólin) - здесь снова пойдет речь о неприятностях, вызванных уже знакомым нам Йольским котом. Эльфы Торри и Тура вынуждены начать подготовку к праздникам с нуля - кот украл все то, чем они успели запастись.

Желающим послушать новогодние шлягеры, хиты исландской эстрады разных лет также представится возможность удивиться до боли знакомым песням на родном для трехсот тысяч человек языке в исполнении музыкальной группы Baggalútur. Праздничный концерт в рамках передачи Kósíheit í Hveradölum повеселит и костюмами, и атмосферой, и атрибутами (в одном из выпусков на полу стоит чучело маленького белого полярного зверька). Музыкальным номерам посвящена и передача под лаконичным названием Jól ("Рождество"). Детский канал KrakkaRÚV также запустил небольшие песенные программы десятиминутной продолжительности.

Из зарубежных проектов в этом году транслируется норвежские "Рождественский король" (Julekongen) и "Рождество в Свингене" (Jul i Svingen), а также популярная как у себя на родине, так и в регионе шведская "История Сельмы" (Selmas saga).