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23.12.2020 22:01
Рубрика: Общество

Закон юкагира

В России создают реестр коренных народов
Текст: Елена Мационг (Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Более 250 тысяч человек попадут в реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к 2022 году, по данным Федерального агентства по делам национальностей.
Реестр нужен аборигенам, чтобы соблюдались их права. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Реестр нужен аборигенам, чтобы соблюдались их права. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Реестр нужен аборигенам, чтобы соблюдались их права. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Зачем понадобилось перечислять всех аборигенов поименно? Зачем самим им это нужно? Коренные малочисленные народы защищает Конституция, но это не должно быть только декларацией. Поэтому в России и создается единая база. Чтобы в любом спорном случае, при встрече ли с представителями Рыбнадзора или Охотнадзора, при защите прав на преференции по образованию или пенсию, аборигены могли обратиться к реестру и оперативно снять спорные вопросы.

Фото: iStock
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Проблема возникла с отменой "пятой графы" - национальность, как известно, не указывается в паспорте уже 28 лет. По закону сейчас можно зафиксировать эти сведения при рождении ребенка, и то по желанию самих родителей. Ребенок с этим определится сам, когда вырастет. При этом родители могут назвать какую угодно национальность по выбору.

И если для жителей средней полосы все эти национальные тонкости, как правило, непринципиальны, то аборигенам Сибири и Дальнего Востока сведения о национальности необходимы. Не носить же всюду справку о том, какого ты рода-племени. Да и бумаг таких никто не выдает.

Ассоциация коренных малочисленных народов больше пяти лет добивалась принятия закона о введении реестра коренных народов. Он вступил в силу в мае этого года, наконец сейчас идет активный процесс создания единой базы. Занимается этим Федеральное агентство по делам национальностей, конечно, при содействии общественных организаций и общин самих коренных народов. Начало положено, но и проблем достаточно. На одном Ямале сегодня насчитывается 50 тысяч представителей коренных народов, почти 20 тысяч из них кочуют вместе со стадами оленей по тундре.

- Для того чтобы закон о реестре полноценно заработал, необходимо уже сейчас начать подготовку изменений в профильное отраслевое законодательство, об охоте, рыболовстве, пенсионном обеспечении, - отмечает руководитель исполкома общественной организации "КМНСОЮЗ" Антонина Горбунова. - Эти процессы должны протекать одновременно, иначе так и будут возникать многочисленные противоречия прописанных на бумаге прав коренных народов и их реализацией в жизни.

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Попасть в реестр, с одной стороны, несложно: достаточно заполнить анкету на сайте Федерального агентства по делам национальностей. Но с другой стороны, всегда ли это может сделать тундровик? Так, на Ямале власти попросили помочь в этом общественников из организации "Ямал - потомкам". Если возникнут какие-то сложности, они разъяснят.

К слову, сохраняется и масса юридических тонкостей, которые, очевидно, еще предстоит урегулировать в процессе создания реестра и даже после его полного формирования. Как, например, гарантировать, что какой-нибудь ушлый браконьер не занесет данные о себе в реестр, чтобы потом охотиться и рыбачить там, где другим не положено?

Четкого ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Общество Соцсфера Соцзащита

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