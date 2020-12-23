В России создают реестр коренных народов

Более 250 тысяч человек попадут в реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к 2022 году, по данным Федерального агентства по делам национальностей.

Зачем понадобилось перечислять всех аборигенов поименно? Зачем самим им это нужно? Коренные малочисленные народы защищает Конституция, но это не должно быть только декларацией. Поэтому в России и создается единая база. Чтобы в любом спорном случае, при встрече ли с представителями Рыбнадзора или Охотнадзора, при защите прав на преференции по образованию или пенсию, аборигены могли обратиться к реестру и оперативно снять спорные вопросы.

Проблема возникла с отменой "пятой графы" - национальность, как известно, не указывается в паспорте уже 28 лет. По закону сейчас можно зафиксировать эти сведения при рождении ребенка, и то по желанию самих родителей. Ребенок с этим определится сам, когда вырастет. При этом родители могут назвать какую угодно национальность по выбору.

И если для жителей средней полосы все эти национальные тонкости, как правило, непринципиальны, то аборигенам Сибири и Дальнего Востока сведения о национальности необходимы. Не носить же всюду справку о том, какого ты рода-племени. Да и бумаг таких никто не выдает.

Ассоциация коренных малочисленных народов больше пяти лет добивалась принятия закона о введении реестра коренных народов. Он вступил в силу в мае этого года, наконец сейчас идет активный процесс создания единой базы. Занимается этим Федеральное агентство по делам национальностей, конечно, при содействии общественных организаций и общин самих коренных народов. Начало положено, но и проблем достаточно. На одном Ямале сегодня насчитывается 50 тысяч представителей коренных народов, почти 20 тысяч из них кочуют вместе со стадами оленей по тундре.

- Для того чтобы закон о реестре полноценно заработал, необходимо уже сейчас начать подготовку изменений в профильное отраслевое законодательство, об охоте, рыболовстве, пенсионном обеспечении, - отмечает руководитель исполкома общественной организации "КМНСОЮЗ" Антонина Горбунова. - Эти процессы должны протекать одновременно, иначе так и будут возникать многочисленные противоречия прописанных на бумаге прав коренных народов и их реализацией в жизни.

Попасть в реестр, с одной стороны, несложно: достаточно заполнить анкету на сайте Федерального агентства по делам национальностей. Но с другой стороны, всегда ли это может сделать тундровик? Так, на Ямале власти попросили помочь в этом общественников из организации "Ямал - потомкам". Если возникнут какие-то сложности, они разъяснят.

К слову, сохраняется и масса юридических тонкостей, которые, очевидно, еще предстоит урегулировать в процессе создания реестра и даже после его полного формирования. Как, например, гарантировать, что какой-нибудь ушлый браконьер не занесет данные о себе в реестр, чтобы потом охотиться и рыбачить там, где другим не положено?

Четкого ответа на этот вопрос до сих пор нет.