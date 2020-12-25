Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорен к 15 годам колонии

В пятницу Подольский городской суд Московской области вынес приговор бывшему руководителю администрации Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. По делу о коррупционных хищениях на госдолжности бывший чиновник получил 15 лет колонии, причем отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Судья Татьяна Юферова, оглашая приговор, заявила, что срок назначен по совокупности преступлений - путем частичного сложения. Вдобавок суд назначил Шестуну штраф в размере 49 миллионов рублей. Кроме того, он 8 лет после освобождения не сможет занимать должности в органах власти.

Стоит напомнить, что оглашение приговора длилось 5 дней, дело составило более 500 страниц.

Согласно приговору, Шестун признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере.

Гособвинение ранее попросило суд назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.

По данным следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании. В результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн рублей.

Кроме того, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина, как установили следователи, через посредника в течение 6 лет (с 2012 по 2018 годы) передала Шестуну взяток на общую сумму почти 10 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения, называя свое уголовное преследование заказным и политически мотивированным.

Ранее суды удовлетворили иски Генпрокуратуры об изъятии у Шестуна и его родственников объектов недвижимости на сумму более чем в 1 миллиардов рублей.

Напомним, днем ранее к такому же сроку - 15 лет колонии строгого режима - был приговорен экс-глава другого подмосковного района (Клинского) Александр Постригань. Его также признали виновным в серии коррупционных преступлений. Вот только назначенный судом штраф отличается - Постригань выплатит 116 млн рублей.