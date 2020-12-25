Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорен к 15 годам колонии

Новости

Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра 15:30
В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму 15:09
Лукашенко подтвердил принцип добровольности при вакцинации от COVID-19 15:06
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов 14:54
Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса 14:49
СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково 14:35
В Подмосковье мужчина обстрелял полицейских 14:33
В 2020 году построено больше дорог, чем годом ранее 14:20
Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 14:14
Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
В Брянской и Калужской областях 31 декабря сделали выходным 14:11
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 14:24
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун приговорен к 15 годам колонии

Текст: Иван Петров
В пятницу Подольский городской суд Московской области вынес приговор бывшему руководителю администрации Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. По делу о коррупционных хищениях на госдолжности бывший чиновник получил 15 лет колонии, причем отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Судья Татьяна Юферова, оглашая приговор, заявила, что срок назначен по совокупности преступлений - путем частичного сложения. Вдобавок суд назначил Шестуну штраф в размере 49 миллионов рублей. Кроме того, он 8 лет после освобождения не сможет занимать должности в органах власти.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Генпрокурор поддержал идею о неотложном аресте имущества коррупционеров

Стоит напомнить, что оглашение приговора длилось 5 дней, дело составило более 500 страниц.

Согласно приговору, Шестун признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ - особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере.

Гособвинение ранее попросило суд назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора.

По данным следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании. В результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн рублей.

Кроме того, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина, как установили следователи, через посредника в течение 6 лет (с 2012 по 2018 годы) передала Шестуну взяток на общую сумму почти 10 млн рублей.

В Кремле объяснили рост числа дел о коррупции

Шестун отвергает все обвинения, называя свое уголовное преследование заказным и политически мотивированным.

Ранее суды удовлетворили иски Генпрокуратуры об изъятии у Шестуна и его родственников объектов недвижимости на сумму более чем в 1 миллиардов рублей.

Напомним, днем ранее к такому же сроку - 15 лет колонии строгого режима - был приговорен экс-глава другого подмосковного района (Клинского) Александр Постригань. Его также признали виновным в серии коррупционных преступлений. Вот только назначенный судом штраф отличается - Постригань выплатит 116 млн рублей.

Происшествия Правосудие Суд Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Совфед поддержал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду