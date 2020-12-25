Появилось видео с места ДТП с участием автобуса под Рязанью

СК опубликовал видео, снятое оперативной группой на месте аварии междугородного автобуса в Рязанской области. В ДТП погибли четыре человека, еще 13 пассажиров получили травмы. Среди пострадавшим пятеро детей, двое - в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на среду автобус Mercedes, следовавший из Москвы в Волгоград, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на 248 километре трассы Р-22 "Каспий" в Скопинском районе. Погиб водитель и трое пассажиров, пострадавшие доставлены в районную больницу.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. СК начал проверку обстоятельств аварии.