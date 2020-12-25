Пострадавшему в ДТП под Рязанью мальчику ампутировали три конечности

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с пассажирским автобусом под Рязанью. Самого тяжелого мальчика 10 лет перевезли в Москву в центр Рошаля, сообщили в правительстве Рязанской области.

Наиболее тяжелые травмы в аварии с автобусом получил 10-летний мальчик. У него ампутированы три конечности на разных уровнях. По словам министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого, врачи центра медицины катастроф и реаниматологи облбольницы сделали невозможное - при перевозке ребенка с места ДТП в областную детскую клиническую больницу им удалось стабилизировать его состояние. "Это казалось практически невозможным", - подчеркнул Прилуцкий.

Еще утром глава региона обращался к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Для помощи пострадавшим в ДТП было решено привлечь ресурсы московских клиник. В Рязань приехали специалисты из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Консилиум решил, что лечение мальчика продолжится в центре Рошаля. При этом работа рязанских медиков получила высокую оценку.

В настоящее время в рязанских больницах остаются 10 пострадавших. Шестеро взрослых в областной больнице, их жизни, по словам врачей, нет угрозы. Четверо детей - в областной детской больнице. Состояние одного доктора оценивают как тяжелое. У двоих - средней тяжести, один получил легкие травмы.

Авария произошла в ночь на пятницу в Скопинском районе Рязанской области на 248-м километре автодороги Р22 "Каспий". Пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Москва-Волгоград", съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли трое пассажиров и один из водителей автобуса. 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 5 статьи 264 УК РФ). Также доследственную проверку на предмет соответствия предоставляемых услуг требованиям безопасности начали следователи СУ СКР по региону.

Предварительной причиной аварии называется сон водителя за рулем. Как пояснил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, выезжавший на место трагедии, дорога на месте аварии обработана противогололедными средствами. В тоже время он отметил, что на трассе из-за сильного ветра есть снежные заносы, и это также могло стать причиной аварии.