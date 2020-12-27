В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител - аналога препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп. Результаты разработок могут быть представлены уже в конце следующего года, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

"Моноклональные антитела защищают организм от вируса и находятся они в плазме переболевших, только получать мы их будем генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде", - цитирует ученого ТАСС.

Как заявлял ранее лечащий врач Трампа Шон Конли, после выявления коронавируса американский лидер принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals

Комментируя новые направления работы научного центра его руководитель отметил, что специалисты сейчас занимаются в том числе созданием вакцины, которая одновременно будет защищать от нового коронавируса и гриппа. При этом Гинцбург рассказал, что они создают различную химию, которая будет защищать от внутрибольничных инфекций - причин смерти пациентов в стационаре.

Одна из запатентованных разработок научного центра - вакцина от коронавируса "Спутник V", которая является первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19. Минздрав России уже одобрил ее применение для вакцинации людей старше 60 лет. В ходе клинических испытаний препарат показал более 90% эффективность в данной возрастной группе. Кроме того, медики не зафиксировали каких-либо тяжелых аллергических реакций на введение российского лекарства, отметил Александр Гинцбург.