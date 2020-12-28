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28.12.2020 13:34
Рубрика: Происшествия

МЧС назвало вероятную причину гибели судна "Онега" в Баренцевом море

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В ГУ МЧС России по Архангельской области назвали наиболее вероятной причиной гибели судна "Онега" в Баренцевом море его опрокидывание при вытягивании рыболовного трала.

Ранее сообщалось, что к трагедии могло привести обледенение корпуса корабля.

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- Наши специалисты считают, что судно "Онега", скорее всего, накренилось во время вытягивания трала, зачерпнуло воды и пошло ко дну. Эта версия представляется наиболее вероятной, - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Поморья Александр Бахтин.

Судно "Онега" было приписано к порту Мурманск, но принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина, базирующемуся в деревне Луда Приморского района Архангельской области. Его председатель пока недоступен для комментариев. Руководитель соседнего рыбколхоза "Беломор" Сергей Самойлов считает, что первоначальная версия обледенения также очень вероятна.

- Судно "Онега" небольшое, ушло оно далеко. Обледенение в таких условиях очень опасно. Нарушается центровка, и судно переворачивается буквально за минуту, - пояснил "РГ" Сергей Самойлов.

Рыболовецкое судно "Онега" МК 0331 потерпело крушение в 40 километрах от Новой Земли около 6.00 28 декабря. Подоспевшее на помощь судно "Войково" спасло двоих моряков из 19 членов экипажа. Поиски остальных ведут четыре судна, работу координирует морской спасательный центр. По данным МЧС, сил и средств для поисково-спасательной операции пока достаточно. Вертолет не может вылететь в район поисков из-за плохих метеоусловий. Тем не менее в район спасательной операции направлен военный самолет Ил-38.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту крушения судна уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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