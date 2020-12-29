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29.12.2020 17:00
Рубрика: Власть

Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики

Текст: Ксения Воронцова, Айсель Герейханова, Татьяна Замахина, Владимир Кузьмин, Кира Латухина, Галина Мисливская
В этом году многие российские политики приняли участие в традиционной благотворительной акции "Елка желаний". Президент, члены правительства, депутаты, сенаторы и сотрудники Кремля выступили в роли Дедов Морозов - помогли детям исполнить их мечты.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

От президента - игра в хоккей на Красной площади

Владимир Путин выполнил желания двух детей: покатался на коньках со школьником Димой и организовал поездку мальчика Саши в зоопарк на встречу с пандой.

В акции "Елка желаний" глава государства принял участие еще в начале декабря, в режиме видеоконференции. В Международный день добровольцев Владимиру Путину предложили выбрать число от 1 до 10, но он назвал 12. И тогда ведущий снял с хвойного дерева сразу два шарика с цифрами 1 и 2.

Девятилетний Дима из Челябинской области мечтал "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".

Другой мальчик, Саша из Тульской области, очень хотел обнять панду. Оба мальчика пережили тяжелые заболевания: у Саши сахарный диабет первого типа, у Димы - лейкоз в стадии ремиссии.

Владимир Путин всегда держит свое слово, и вот уже совсем скоро счастливые дети оказались в Москве.

Оказалось, что Саша вовсе не стремился тискать панду - наоборот, хотел развеселить зверька, чтобы не грустил в отсутствие посетителей. Папа у мальчика - зооволонтер, помогает собакам, поэтому сын в курсе, что животные - не игрушки. Ребенка пригласили на экскурсию в столичный зоопарк, где он смог попасть в специальную зону - обычные посетители там не бывают. Вместе с пандой они разрисовали футболку, которую потом ему дали на память. Сашу ждал и еще один сюрприз - звонок президента. Впрочем, панду он тоже обнял - правда, игрушечную. И получил много подарков.

С Димой глава государства вышел на лед на Красной площади. Вместе с олимпийским чемпионом Валерием Каменским они сыграли в хоккей. Папа Димы тоже был рядом, на катке. Мальчик потом рассказал, что перед этим посетил Кремль и даже побывал в кабинете президента. А еще ему организовали экскурсию по Москве с посещением разных интересных мест, среди которых был и планетарий, и зоопарк.

От премьер-министра - синтезатор

Премьер-министру Михаилу Мишустину выпало исполнить желание четырехлетней Нади Столпник из Тверской области. Девочка на Новый год загадала для себя синтезатор. Ее открытку с новогодней елки снял глава правительства.

"Надя, я тоже мечтал о синтезаторе когда-то. Я с большим удовольствием сам тебе его выберу и подарю на Новый год", - пообещал он.

Пожелания ребят с елки в этом году вытянули многие члены кабинета министров.

Так, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко пообещал исполнить желание 13-летнего Матвея - мальчик мечтает полетать на вертолете.

"Дорогой Матвей, с новогодними праздниками тебя! Будем исполнять твое желание полетать на вертолете. У меня тоже такое желание. Полетаем вместе, я надеюсь", - сказал он.

От сотрудников Кремля - кабина машиниста и "Щенячий патруль"

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко первую мечту с елки снял в начале декабря - в рамках добровольческого онлайн марафона "Мы вместе". Мальчик Максим, 12 лет, мечтал попробовать себя в роли машиниста. И сотрудники РЖД помогли: желание Максима было исполнено.

Кириенко также пообещал исполнить еще одну мечту участницы "Елки желаний". Трехлетняя Виктория захотела в подарок набор "Большая база спасателей Щенячий патруль" - с командой из семи щенков, спасателей и машинками.

Фото: МИД РФ
Сергей Лавров принял участие в новогодней акции "Елка желаний"

"Пойду разбираться, что такое "Щенячий патруль", - заметил Сергей Кириенко.

Представитель Кремля отметил, что волонтеры в этом году собрали больше 26 тысяч желаний детей. "Почти половину из них уже разобрали. Сегодня такие "елки" уже норма. Губернаторы у себя их ставят, в корпорациях и в государственных, и частных такие "елки" ставятся. За два предыдущих года восемь тысяч детей смогли принять участие, и чьи мечты оказались исполнены, реализация каждой из них делала ребенка счастливым", - рассказал Кириенко.

Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин снял с новогодней елки три открытки. На первой о своей мечте - детском электромобиле - рассказал мальчик Иван. Вторая была от Никиты, который хотел получить в подарок планшет. Третья - от девочки Ольги, пожелавшей синтезатор и микрофон.

"Поздравляю ребят. До Нового года все мы им подарим", - пообещал Игорь Левитин.

От сенаторов - теннисные ракетки и пряничный домик

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко помогла исполниться мечтам детей в своем регионе - Санкт-Петербурге.

Глава верхней палаты сняла с виртуальной елки шары с желаниями двух мальчиков.

С восьмилетним Салимом Мухаметгалеевым она вышла на видеосвязь во время пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты. Ребенок загадал на Новый год детские теннисные ракетки и мячи и получил их прямо во время эфира. Кроме этого, Матвиенко подарила ему большой пряничный домик.

Во втором шаре был рисунок четырехлетнего Семена Голодникова, который нарисовал красный паровоз и загадал желание - прокатиться в кабине машиниста. В ближайшее время у мальчика появится самая лучшая игрушечная железная дорога, пообещала Валентина Матвиенко.

Кроме того, в Петербурге работает Детская железная дорога. "Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом", - пообещала глава Совфеда.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 16-летней москвички Жени Ткачевой

Она также рассказала, что "практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей". "Для каждого ребенка важно верить в волшебство и близость чуда! И пожелания должны исполняться!" - уверена Валентина Матвиенко.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев также выполнил желание с волшебной елки. Он посетил детский онкоцентр им. Димы Рогачева в Москве и вручил подарок шестилетней Маше Капрановой из Марий Эл (законодатель представляет этот регион в Совфеде).

Член комитета по экономической политике Эдуард Исаков исполнил желание маленькой Алисы, которая мечтала об игрушке "Касса". Алиса уже четвертый месяц проходит лечение в онкологическом отделении Нижневартовской детской больницы.

Сенатор Олег Цепкин, представляющий Челябинскую область в Совфеде, подарил "Лего" семилетнему Матвею Жданову из города Златоуста.

Похожие сообщения опубликовали в своих соцсетях еще несколько членов Совфеда.

От депутатов - электрогитара, груша для бокса и дрова

Депутаты Госдумы не пропустили "Елку желаний".

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов решил стать Дедом Морозом для Алины из Вязьмы, Карины из Дорогобужа и Богдана из Смоленска - дети, борющиеся с разными заболеваниями, попросили на Новый Год электрогитару, планшет и специальное компьютерное кресло. Позже Неверов сообщил, что исполнит еще одно желание - Снежаны из Пермского края. Она загадала новогоднее желание поплавать с дельфинами. "Пригласил Снежану, ее маму и папу в Москву, в удобное для них время, чтобы показать столицу нашей родины и, конечно же, исполнить желание ребенка", - рассказал лидер фракции. Зампред Госдумы Ольга Тимофеева рассказала, что исполнит желания двух ребят из Ставрополя - Саши, который мечтает о напольной груше для бокса, и Кирилла, который загадал получить "под елку" Smart-телевизор. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн взялся подарить Алисе из Нефтегорска фигурные коньки и защитные наколенники.

А председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что его подарки уже отправлены ребятам. "Спортивный уголок и гантели, 3D-ручка и коляска с куклой, большая машина и автопарковка доставлены авторам писем на "Елку желаний", - поделился он. Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин снял с елки три шара с пожеланиями от башкирских ребят: Алина попросила коньки, Кирилл - двухколесный самокат, а Алмаз - планшет.

У ребят-участников акции были и самые незатейливые, житейские желания. Так, Аделина из Горно-Алтайска загадала дрова для матери, чтобы та не переживала, будет ли тепло в доме на праздники. Ее желание взялся исполнить депутат ГД от Алтая Родион Букачаков.

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