В Ставрополе автономная некоммерческая организация "Города за здравый смысл" смогла наладить контакт с местной администрацией и стать своего рода ретранслятором мнения горожан о том, какой они хотят видеть краевую столицу. Есть уже и первые успехи в диалоге с чиновниками.

Станиславу Кирееву, юристу по образованию, идея создать НКО пришла еще пару лет назад, когда власти Ставрополя впервые заговорили о планах построить многоуровневую развязку на пересечении двух транспортных артерий города - улицы Ленина и проспекта Кулакова. Об этом писала "РГ" в материале "Маршрут не построен" ("РГ" N 40 от 26.02.2020). Стоимость проекта оценивалась в четыре миллиарда рублей - беспрецедентная сумма для муниципалитета. По мнению чиновников, развязка помогла бы разгрузить перекресток. Однако к инициативе мэрии многие активисты отнеслись скептически, среди них был и Станислав с единомышленниками.

- Возникло огромное количество вопросов: где детальные исследования дорожной инфраструктуры, почему не спрашивают мнения горожан? Чиновники провели общественные слушания проекта отмежевания части территории на этом перекрестке для последующей стройки. Но данный формат обсуждения с гражданами исключительно рекомендательный, никаких рычагов влияния на власть он не имеет. Тем временем запрос на обсуждение городских проектов от жителей в Ставрополе был, - говорит Киреев.

Так и появилась идея создать некоммерческую организацию, чтобы вести конструктивный диалог с мэрией. Конфликты, уверен Станислав, ни к чему не приводят, а вот путем сотрудничества удается многого добиться. В НКО сосредоточили внимание на вопросах инфраструктуры. Так появилась "Карта городской недоступности", на которой отмечались места, где граждане на колясках, велосипедах и другом двухколесном транспорте либо вообще не могли проехать, либо с большим трудом.

- Здоровые люди часто не задумываются о мелочах, которые оказываются критическими для маломобильных граждан. Например, о пандусах, которые часто выглядят неприступными, или неудобных парковочных местах для инвалидов. Даже если последние свободны, но расстояние между машинами минимально, пользы от них никакой, ведь инвалиду необходимо пространство для коляски. И таких проблем в городе немало, - считает активист.

Участники НКО вместе с вызвавшимися им помочь инвалидами, а также велосипедисты и те, кто передвигается на самокатах, решили испытать город на доступность. Выбрали несколько наиболее важных маршрутов - к одному из вузов, больнице, автовокзалу и церкви. Разделились на группы и отправились по своим направлениям. В последний момент к ним присоединился и глава города Иван Ульянченко, который узнал из соцсетей о мероприятии.

- Мы удивились его приезду, но были рады. Ульянченко в прошлом возглавлял краевое министерство труда и социальной защиты населения, то есть он знаком с этими проблема-ми, - продолжает Киреев.

Итогом акции и стала "Карта городской недоступности", на которой отмечены все места, где сложно передвигаться на коляске или индивидуальном средстве мобильности - так называют самокаты, велосипеды и прочий подобный транспорт. По словам главы Ставрополя, в следующем году эти территории модернизируют.

- Прогулка оказалась полезной. Мы вместе определили участки, которые требуют вмешательства. Была составлена интерактивная карта, на которую нанесли места, неудобные для людей с ограниченными возможностями или мам с колясками. Затем подготовили план с четкими сроками исправления недочетов, - сообщил Ульянченко.

Обратили внимание активисты и на то, что некоторые светофоры для пешеходов работают неэффективно. Оказалось, что на многих перекрестках люди вынуждены стоять вместе с машинами.

- К примеру, на одной из улиц разрешено только одностороннее движение. Во время срабатывания красного сигнала автомобили останавливаются, но в их сторону нет встречного потока, который бы в этот момент поворачивал. При этом для пешеходов тоже горит красный сигнал. Кто-то просто ждет лишние секунды, а кто-то все равно переходит перекресток. Но в городе не должно быть ситуаций, когда дорожная инфраструктура вынуждает людей нарушать правила, - считает один из активистов НКО и создатель паблика Stav Urban Андрей Черняков.

Он снял на видео один из таких перекрестков, записал фазы работы светофоров, количество пешеходов и движение автомобилей. И дал свое предложение, как улучшить ситуацию, с которым обратился в администрацию города. Там поддержали его инициативу, так как изменения не требовали финансовых вложений, а технические возможности были. По такому же принципу скорректировали работу еще нескольких светофоров.

- В следующем году в Ставрополе будут реконструировать одну из главных и самых длинных улиц города - Серова. Сейчас здесь практически невозможно проехать по тротуарам не то что на инвалидной коляске, но даже на велосипеде. Зная о планах муниципалитета, мы можем подсказать, как включить в будущий проект маршруты для маломобильных граждан. Они будут отмечены что-то вроде "лежачего полицейского". Исчезнет необходимость в съездах с тротуаров и повысится безопасность - автомобилисты станут притормаживать при подъезде к этим участкам, - поясняет Андрей.

Активисты даже изучили ГОСТы и сообщили властям города, как именно составить техзадание на проектирование с учетом их предложений.

- Решения в сфере благоустройства города нужно вырабатывать сообща, - считает Киреев. - Связующим звеном между гражданами и властями мы видим нашу организацию. Конечно, мнения отдельных социальных групп или властей может быть ошибочно. И связано это далеко не всегда со злым умыслом. Некоторые очевидные инфраструктурные решения могут просто ускользать от внимания чиновников. И мы готовы передавать им пожелания и рекомендации людей.