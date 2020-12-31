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31.12.2020 09:49
Рубрика: Происшествия

Умерла пострадавшая в ДТП со спикером ярославской облдумы

Текст: Антон Валагин (Тверь)

В тверской больнице скончалась женщина, пострадавшая в лобовом столкновении с автомобилем спикеры ярославской областной думы Алексея Константинова. Об этом ТАСС сообщили в Кашинской ЦРБ, куда доставили пациентку после аварии.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Напомним, столкновение произошло 30 декабря на автодороге Калязин - Рыбинск. По предварительной информации, Hyundai Santa Fe под управлением Константинова выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda с 37-летней женщиной за рулем. Чиновник погиб на месте аварии, водительницу Mazda госпитализировали. Как сообщили в ярославской облдуме, ее спикер ехал в Кимры к семье.

Проверку обстоятельств аварии начал СКР.

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