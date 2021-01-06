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Рубрика: Спорт

Опубликовано видео голов матча за бронзу между Финляндией и Россией

Текст: Максим Домчев
В сети появилось видео голов и опасных моментов матча за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и России.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Матч завершился поражением команды Игоря Ларионова со счетом 1:4. Российская сборная не сумела завоевать бронзовые медали турнира, заняв лишь четвертое место.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Опубликовано видео голов в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада

Сборная России в первом периоде открыла счет после точного броска Ильи Сафонова. Далее в матче забивали только игроки финской команды. Во втором периоде Антон Лунделл счет сравнял, а в третьем Микко Петман вывел свою команду вперед.

Россияне сняли вратаря и получили еще две шайбы от Лунделла и Юусо Пярссинена. Видео голов и опасных моментов опубликовала ФХР на своем аккаунте в Youtube.

Спорт Хоккей Чемпионат мира РГ-Видео Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

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