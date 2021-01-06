Опубликовано видео голов матча за бронзу между Финляндией и Россией

В сети появилось видео голов и опасных моментов матча за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и России.
Фото: AFP
Матч завершился поражением команды Игоря Ларионова со счетом 1:4. Российская сборная не сумела завоевать бронзовые медали турнира, заняв лишь четвертое место.
Сборная России в первом периоде открыла счет после точного броска Ильи Сафонова. Далее в матче забивали только игроки финской команды. Во втором периоде Антон Лунделл счет сравнял, а в третьем Микко Петман вывел свою команду вперед.
Россияне сняли вратаря и получили еще две шайбы от Лунделла и Юусо Пярссинена. Видео голов и опасных моментов опубликовала ФХР на своем аккаунте в Youtube.