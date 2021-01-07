Захарова репостнула запись о том, что США больше не образец демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась на своей страничке в Facebook постом экс-главы московского бюро CNN Джилл Догерти о том, что теперь США не смогут назвать себя образцом демократии.

"Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии," - написала Догерти, проработавшая много лет в России, ныне - профессор Джорджтаунского университета и Института Кеннана (Вашингтон).

Напомним, что ранее Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост главы государства на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Четыре человека погибли: одну женщину застрелил полицейский, причины гибели еще троих пока не выяснены.